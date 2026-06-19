యోగాతో ఆరోగ్య సమతుల్యత

మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడానికి, ఏకాగ్రత పెంపునకు, ఆరోగ్య సమతుల్యతకు యోగా ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఎంపీ డీకే అరుణ అన్నారు. ఆదివారం నగరంలోని పిల్లలమర్రిలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ యోగా ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన పీఎం మోదీ ఐక్యరాజ్యసమితి ద్వారా జూన్ 21ని ప్రపంచ యోగా డేగా ప్రకటింపజేశారన్నారు. దీంతో ఇది విశ్వవ్యాప్తమైందని, అనేక దేశా లు అనుసరిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి మాట్లాడుతూ యోగాతో శారీరక ఆరోగ్యంతోపాటు మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండవచ్చన్నారు. మనిషి దైనందిన జీవితంలో ఒత్తిడి తగ్గింపు, జీవన శైలి మెరుగుదలలో యోగా కీలకపాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. అనేక రకాల వ్యాధులను నియంత్రించడంలో యోగా ఉపయుక్తమని అంతర్జాతీయ అధ్యయనాలు వెల్లడించాయన్నారు. రోజుకు కనీసం 30 నుంచి 40 నిమిషాలు యోగా, ప్రాణాయామం లేదా ధ్యానం కోసం కేటాయిస్తే ఎంతో మేలు జరుగుతుందన్నారు. అంతకుముందు వీరితోపాటు నగర మేయర్ మమత, డిప్యూటీ మేయర్ సురేందర్రెడ్డి, ముడా చైర్మన్ లక్ష్మణ్యాదవ్ తదితరులు యోగా చేశారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు విద్యార్థినులు వేసిన యోగాసనాలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమంలో డీఎఫ్ఓ శివ ఆశీష్సింగ్, డీఎంహెచ్ఓ శ్రీనివాసులు, డీవైఎస్ఓ రాజశేఖర్రెడ్డి, ఆయుష్ సీనియర్ వైద్యాధికారి చంద్రశేఖర్, జిల్లా ప్రోగ్రాం మేనేజర్ సురేష్నాయక్, సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్లు ఆదిశేషయ్య, రూత్, రాజేందర్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ రామాంజులరెడ్డి, నాయకులు మధుసూదన్రెడ్డి, ప్రశాంత్, రమేష్రెడ్డి, మేగ్యానాయక్ పాల్గొన్నారు.
ఆకట్టుకున్న
విద్యార్థినుల యోగాసనం