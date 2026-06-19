సౌకర్యాలు లేవు..

స్టోరేజీ, మార్కెట్లు ఏవి?
వృత్తినే నమ్ముకొని బతుకుతున్న మాకు సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదు. చేపలు అమ్ముకోవడానికి మార్కెటింగ్ సౌకర్యం లేక రోడ్లపైనే విక్రయిస్తున్నాం. మా సామాజిక వర్గం వ్యక్తే మత్స్యశాఖకు మంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నా మాకు కష్టాలు తప్పడంలేదు.
– సీతారాములు, మత్స్యకారుడు
చేపల వృత్తికి ప్రభుత్వాలు పెద్దపీట వేయాలి. మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి అధిక నిధులు కేటాయించి మండలానికో కోల్డ్ స్టోరేజీ, చేపల మార్కెట్ నిర్మించాలి. దళారీ వ్యవస్థను రూపుమాపేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.
– బాలగోపి, మత్స్యపారిశ్రామిక సహకార సంఘం కార్యదర్శి, కొనగట్పల్లి
జిల్లాలో చేపల విక్రయానికి ఇబ్బందులున్నది వాస్తవమే. మహబూబ్నగర్, జడ్చర్ల పట్టణాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ భవనాల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. వాటి నిర్మాణం పూర్తయ్యాక చేపల మార్కెట్కు కొంత భాగం కేటాయిస్తారు. భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీలో చేపల మార్కెట్ నిర్మాణా నికి రూ.50 లక్షలు మంజూరయ్యాయి. సరైన స్థలం లేకపోవడంతో నిర్మాణ పనులు నిలిచాయి. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకుంటాం.
– రాధారోహిణి, జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి
జిల్లాలో ఉత్పత్తి అవుతున్న చేపలను అమ్ముకునేందుకు మార్కెట్లు, నిల్వ చేసుకునేందుకు కోల్డ్ స్టోరేజీలు లేక మత్స్యకారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మార్కెటింగ్ కష్టాలను ఎదుర్కోలేని మత్స్యకారులు దళారులను ఆశ్రయించి చెరువులను వేలం ద్వారా విక్రయించడం జిల్లాలోని చాలా గ్రామాల్లో కనిపిస్తుంది. మహబూబ్నగర్, జడ్చర్ల పట్టణాల్లో గతంలో ఉన్న చేపల మార్కెట్లను తొలగించి.. వాటి స్థానంలో మున్సిపాలిటీల ఆధ్వర్యంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నా.. అవేమీ అందుబాటులోకి రాలేదు. అలాగే భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీ సమీపంలో చేపల మార్కెట్కు ప్రభుత్వం 5 గుంటల భూమిని గతంలోనే కేటాయించగా.. నిర్మాణానికి రూ.50 లక్షలు మంజూరు చేసింది. అయితే ఈ స్థలం అనువైనదిగా లేకపోవడంతో నిర్మాణ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. దీంతో ఆయా పట్టణాల్లో చౌరస్తాలు, పలు కూడళ్లలో మత్స్యకారులు చేపల విక్రయాలు చేస్తున్నారు.