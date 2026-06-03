కూరగాయల సాగుతోనే రైతుకు లాభం

జిల్లాలో కూరగాయల సాగుకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అధిక నీరు అవసరమయ్యే వరి సాగు కంటే కూరగాయల సాగుపై రైతులు దృష్టి సారించడం అవసరం. ప్రభుత్వం ఉద్యాన పంటల ప్రోత్సాహానికి సబ్సిడీపై డ్రిప్, షేడ్నెట్, నర్సరీల ఏర్పాటుకు పలు పథకాలు అమలు చేస్తోంది. రైతులు ఉద్యానశాఖ సలహాలు తీసుకొని ఆధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేపడితే మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్తో పాటు స్థిరమైన ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. రైతులు సమూహాలుగా ఏర్పడి ప్రత్యక్ష విక్రయాలపై దృష్టి పెడితే మధ్యవర్తుల ప్రభావం తగ్గి మరింత లాభం పొందవచ్చు.
– కె.వేణుగోపాల్, జిల్లా ఉద్యాన, పట్టు పరిశ్రమశాఖ అధికారి
మార్కెట్కు వెళ్తే జేబుకు చిల్లు..
నిత్యవసర వస్తువుల ధరలు పెరిగి కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చే పరిస్థితి కష్టంగా మారింది. కూరగాయల ధరలు కూడా అమాంతం పెరగడంతో రోజువారీ అవసరాలకే జీతం సరిపోవడం లేదు. ధరలు పెరగడంతో కుటుంబ బడ్జెట్ పూర్తిగా గందరగోళమైంది. రోజూ వండుకునే టమాటా, మిర్చి, ఆకు కూరలు అధిక ధరలకు రావడంతో కొద్దిమేర మాత్రమే కొంటున్నాం. – వెంకట్నాయక్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్
కూరగాయలు రావడం లేదు
మహబూబ్నగర్ చుట్టూ పక్కల నుంచి కూరగాయల దిగుమతి చాలా తగ్గిపోయింది. ఈసారి అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఆ ప్రభావం కూరగాయల పంటలపై పడింది. ఉదయం స్థానిక మార్కెట్లోనే కూరగాయలు అధిక ధరలకు కొనాల్సి వస్తోంది. రవాణా, కూలీ ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి. అందుకే కొంచెం ఎక్కువ ధరకు అమ్మాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. – సి.వెంకటయ్య, వ్యాపారి, మహబూబ్నగర్
సామాన్యులం కొనలేం
కూరగాయల ధరలు ఇంత ఎక్కువగా పెరిగితే సామాన్యులం కొనలేం. రూ.200 పెట్టి కొనుగోలు చేస్తే రెండు రోజులే వస్తాయి. ధరలను చూసి కిలో కొనే కాడ అర కిలో, పావు కిలో మాత్రమే కొంటున్నాం. మార్కెట్లో ధరలు చూస్తే భయ పడాల్సి వస్తుంది.
– మణెమ్మ, గృహిణి, రామచంద్రాపూర్
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