మొక్కలు నాటడం సామాజిక బాధ్యత

పాలమూరు: పర్యావరణ పరిరక్షణ సామాజిక బాధ్యత అని, ప్రతి ఒక్కరూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి తమవంతుగా కృషి చేయాలని జిల్లా కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్.ప్రేమలత అన్నారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో జిల్లా కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో పాటు ఇతర న్యాయమూర్తులు మొక్కలు నాటారు. ఆ తర్వాత కోర్టు నుంచి తెలంగాణ కూడలి వరకు ప్లకార్డులతో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమవంతుగా అధికంగా మొక్కలు నాటడంతో పాటు వాటిని పెంచడం అలవాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణతోనే మానవ మనుగడ సాధ్యం అవుతుందన్నారు. అనంతరం జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఆనందరావు మాట్లాడుతూ ఎవరికి వారు వారి పుట్టిన రోజులతో పాటు పిల్లల పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మొక్కలు నాటాలనే ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షించుకోవడం వల్ల మనుషులు ఆర్యోగంగా ఉంటారనే విషయాన్ని గుర్తించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో న్యాయమూర్తులు కల్యాణ్ చక్రవర్తి, శారదాదేవి, ఆంజనేయులు, ఇందిర, సీనియర్, జూనియర్ న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు.
ఆకట్టుకున్న బాలకేంద్రం
చిన్నారుల నృత్యాలు
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: జిల్లా బాల కేంద్రంలో సుమారు నెల రోజుల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం–విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేసవి సాంస్కృతిక శిక్షణ శిబిరం శుక్రవారం ముగిసింది. ఇందులో శిక్షణ పొందిన చిన్నారులు చివరిరోజు రాత్రి స్థానిక బాదం రామస్వామి గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆడిటోరియంలో ప్రదర్శలిచ్చారు. ముఖ్యంగా వీరి సంప్రదాయ నృత్యాలు ఆహూతులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమంలో బాల కేంద్రం ఇన్చార్జి సూపరింటెండెంట్ రాజేష్ఖన్నా, ఏఎంఓ దుంకుడు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.