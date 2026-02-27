అనాథలని అలుసా..?
అనాథలే కదా ఎలాగోలా ఉంటారులే అనుకున్నారో.. లేక ప్రభుత్వ భవనమే అని నిర్లక్ష్యం వహించారో తెలియదు కానీ.., రూ.కోట్లు వెచ్చించి నిర్మించిన బాల సదన్ భవనంలో తీవ్రమైన లోపాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నివాసం ఉండేందుకు కనీస వసతులైన నీటి సంపు, సెప్టిక్ ట్యాంకు నిర్మాణాన్ని చేపట్టకపోవడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. సుమారు రూ.1.36 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ భవనం పూర్తిస్థాయిలో వినియోగానికి రాకుండా నిరుపయోగంగా మారిందని అధికారులే స్వయంగా అంగీకరిస్తున్న పరిస్థితి వసతుల లేమికి అద్దం పడుతోంది.
– మహబూబ్నగర్ రూరల్
పాలమూరు నగరంలోని మెట్టుగడ్డ ప్రాంతంలో గల స్టేట్హోమ్ ప్రాంగణంలో అనాథ విద్యార్థుల కోసం నూతన భవనం నిర్మించారు. అయితే విద్యార్థుల నివాసానికి అత్యవసరమైన నీటి సరఫరా వ్యవస్థలో భాగమైన వాటర్ సంప్ ఏర్పాటు చేయకపోవడం అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా భావిస్తున్నారు. నిరంతరం నీటి సరఫరా లేకుండా వసతి గృహం ఎలా నిర్వహిస్తారన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇంజినీరింగ్ స్థాయిలో ప్రణాళిక లోపాలే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. కేవలం అధికారుల నిర్లక్ష్యం.. కాంట్రాక్టర్ అలసత్వం కారణంగా రూ.కోట్లు వెచ్చించి నిర్మించిన నూతన భవనం తాళం వేసి వృథాగా వదిలేయడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అరకొర సౌకర్యాలు..
భవనం పూర్తయిందని ప్రకటించినప్పటికీ, అందులో ఇండివిజువల్ సెల్ప్లు, వ్యక్తిగత నిలువ సౌకర్యాలు, తగిన పడక గదులు వంటి మౌలిక వసతులు అందుబాటులో లేవు. దీంతో విద్యార్థులను కొత్త భవనానికి మార్చే ప్రక్రియను అధికారులు నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం వారు పాత బాల భవనంలోనే కొనసాగుతున్నారు.
హడావుడిగా ప్రారంభోత్సవం
సుమారు రూ.1.36 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఎంపీ డీకే అరుణ చేత హడావుడిగా ప్రారంభోత్సం చేయించినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రారంభోత్సవం అనంతరం నిర్మాణ లోపాలు బయటపడటంతో విద్యార్థులను భవనంలోకి మార్చకుండా ఐసీడీఎస్ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.
మొదటి నుంచి లోపాలే..
భవన నిర్మాణ దశలోనే నాణ్యత లోపాలపై ‘సాక్షి’లో కథనం వెలువడినా సంబంధిత శాఖలు పట్టించుకోలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు లోపాలు బహిర్గతమవడంతో అప్పుడు స్పందించి ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. రూ.కోట్లు ప్రజాధనం వెచ్చించి నిర్మించిన భవనం వినియోగానికి పనికి రాకపోవడంపై సామాజిక కార్యకర్తలు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్ ఎటు?
సామాజికంగా బలహీన వర్గాలకు చెందిన అనాథ విద్యార్థుల కోసం నిర్మించిన బాల సదనంలో ఈ స్థాయి నిర్లక్ష్యం చోటు చేసుకోవడం బాధాకరం. విద్యార్థుల భద్రత, ఆరోగ్యం, విద్యాభ్యాసం ప్రమాదంలో పడకూడదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి నిర్మాణ లోపాలను గుర్తించి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటారా..? లేక మాకెందుకులే అన్న ధోరణితో వ్యవహరిస్తారా అన్నది తేలాల్సి ఉంది.
సెప్టిక్ ట్యాంకు నిర్మాణమేది?
మురుగు నీటి పారుదల కోసం అవసరమైన సెప్టిక్ ట్యాంక్ వ్యవస్థను కూడా ప్రణాళికలో చేర్చకపోవడం మరో కీలక లోపంగా బయటపడింది. ఇలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్లో ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వసతి గృహ నిర్మాణంలో ప్రాథమిక సదుపాయాలే మరిచిపోవడం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బాలసదన్ భవన నిర్మాణంలో తీవ్రమైన లోపాలు
రూ.1.36 కోట్లతో నిర్మించినా అరకొరగానే పనులు
జాడలేని నీటి సంపు, సెప్టిక్ ట్యాంక్
మౌలిక వసతుల లేమితో వినియోగంలోకి రాని వైనం
ఎంపీతో హడావుడిగా
ప్రారంభించారని ఆరోపణలు