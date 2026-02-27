 నూతన కలెక్టర్‌గాఖుష్బూ గుప్తా | - | Sakshi
నూతన కలెక్టర్‌గాఖుష్బూ గుప్తా

Feb 27 2026 8:01 AM | Updated on Feb 27 2026 8:01 AM

జెడ్పీసెంటర్‌ (మహబూబ్‌నగర్‌): నూతన కలెక్టర్‌గా ఖుష్బూ గుప్తా నియామకం అయ్యారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురువారం అర్ధరాత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఖుష్బూ గుప్తా ఉట్నూర్‌ ఐటీడీఏ పీఓగా విధులు నిర్వహిస్తుండగా ఈమెను కలెక్టర్‌గా బదిలీ చేశారు. ఇక్కడి కలెక్టర్‌ విజయేందిర సోషల్‌ వెల్ఫేర్‌ గురుకులాల కార్యదర్శిగా బదిలీ అయ్యారు. అలాగే రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్‌గా హరిప్రియ జిల్లాకు వచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈమె మేడ్చల్‌ డీఆర్‌ఓగా విధులు నిర్వహిస్తుండగా జిల్లాకు అదనపు కలెక్టర్‌గా రానున్నారు. ఈమె స్థానంలో ఉన్న మధుసూదన్‌నాయక్‌ జిల్లాలోనే స్పెషల్‌ డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరో అదనపు కలెక్టర్‌ (లోకల్‌ బాడీస్‌) శివేంద్రప్రతాప్‌ హైదరాబాద్‌లోని మెట్రో రైల్‌ ఎండీగా బదిలీపై వెళ్లారు. కొత్తగా జిల్లాకు రానున్న వారు శుక్రవారం బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది.

మహబూబ్‌నగర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌: పాలమూరు యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ పరీక్ష ఫలితాలను పీయూ వీసీ శ్రీనివాస్‌ గురువారం విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు సెమిస్టర్‌–5తోపాటు బ్యాక్‌లాక్‌ పరీక్షల ఫలితాలను సైతం అధికారులు వెల్లడించారు. మొత్తం 69.39 శా తం ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రార్‌ రమేష్‌బాబు, కంట్రోలర్‌ ప్రవీణ, ఆడిట్‌ సెల్‌ డైరెక్టర్‌ చంద్రకిరణ్‌, అనురాధ, గౌతమ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పాలమూరు: నగరంలోని బాల సదన్‌ భవనాన్ని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి డి.ఇందిర గురువారం సందర్శించారు. స్థానికంగా ఉంటున్న బాలల పరిస్థితులు, వసతి సదుపాయాలు, ఆహారం, విద్య సౌకర్యాలతోపాటు ఆరోగ్య పరిరక్షణ అంశాలపై ఆరా తీశారు. బాలలకు అందుతున్న సౌకర్యాలు, ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించాలని సంబంధిత సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అనంతరం బాలల హక్కులు, బాలల సంరక్షణ చట్టాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా న్యాయ సేవా సంస్థ దృష్టికి తీసుకురావాలని సూచించారు.

స్టేషన్‌ మహబూబ్‌నగర్‌: భద్రాచలంలో వచ్చే నెల 27న జరిగే శ్రీసీతారాముల కల్యాణ మ హోత్సవం సందర్భంగా దేవాదాయశాఖ సహకారంతో టీజీఆర్టీసీ లాజిస్టిక్‌ ద్వారా భక్తుల ఇంటి వద్దకే తలంబ్రాలు అందించనున్నట్లు ఆర్టీసీ రీజినల్‌ మేనేజర్‌ సంతోష్‌కుమార్‌, లాజిస్టిక్‌ ఏటీఎం బద్రి నారాయణ తెలిపారు. తలంబ్రాలు చేరవేసే కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వాల్‌పోస్టర్లను గురువారం రీజినల్‌ కార్యాలయంలో వారు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ రూ.151 చెల్లించి సీతారాముల కల్యాణ తలంబ్రాల కోసం వచ్చే నెల 31 వరకు బుకింగ్‌ చేసుకోవచ్చన్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం మార్కెటింగ్‌ ఎగ్జిక్యూటీవ్‌లు గద్వాల, నాగర్‌కర్నూల్‌, వనపర్తి డిపో 91542 98609, కొల్లాపూర్‌, కల్వకుర్తి, అచ్చంపేట డిపో 91542 98611, మహబూబ్‌నగర్‌, షాద్‌నగర్‌, నారాయణపేట, కోస్గి డిపో 91542 98612, ఉమ్మడి జిల్లా 91542 98637 నంబర్లను సంప్రదించాలని కోరారు.

