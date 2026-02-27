నేడు బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్గా ఎన్నికై న గుమాల మమత, డిప్యూటీ మేయర్ మారేపల్లి సురేందర్రెడ్డి శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నట్లు కమిషనర్ పి.రామాంజులరెడ్డి గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి, జనుంపల్లి అనిరుధ్రెడ్డి, మధుసూదన్రెడ్డి తదితరులు హాజరుకానున్నారు.
కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని వినతి
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: విద్యుత్ శాఖలో కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని యునైటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ట్రాన్స్కో ఎస్ఈ భీమ్లానాయక్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఐటీయూ రాష్ట్ర నాయకుడు కిల్లె గోపాల్, జిల్లా కార్యదర్శి నల్లవెల్లి కురుమూర్తి మాట్లాడుతూ కొత్త పీఆర్సీని వెంటనే వేయాలన్నారు. ఆర్టిజన్ కార్మికులకు గ్రేడ్ అప్గ్రేడేషన్ చేపట్టాలన్నారు. ఆర్టిజన్ గ్రేడ్–3, 4 కార్మికులకు గ్రేడ్–2 ఉద్యోగులతో సమానంగా వేతనాలు పెంచాలన్నారు. విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరికీ ఈపీఎఫ్, జీపీఎఫ్, పాత పెన్షన్ విధానం అమలు చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు బాలరాజు, పుల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
విద్యుత్ సమస్యలు తీర్చేందుకే ప్రజాబాట..
మహమ్మదాబాద్: క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు తీర్చేందుకే విద్యుత్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రజాబాట నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎస్ఈ భీమ్లానాయక్ అన్నారు. మండలంలోని అన్నారెడ్డిపల్లిలో పర్యటించిన ఆయన పాత విద్యుత్ స్తంభాలు, వేలాడిన వైర్లను సరిచేశామన్నారు. గ్రామస్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా 25 కేవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మంజూరు చేసి త్వరలో ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు నారాయణ, సర్పంచ్ కాట్రావత్ లక్ష్మి, ఉపసర్పంచ్ లోక్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.