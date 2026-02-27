సమర్థవంతంగా నైట్బీట్ పెట్రోలింగ్
మహబూబ్నగర్ క్రైం: జిల్లాలోని ప్రతి పోలీస్స్టేషన్లో విలేజ్ హిస్టరీ షీట్స్ నిత్యం అప్డేట్ చేయాలని ఎస్పీ డి.జానకి అధికారులను ఆదేశించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఆర్థిక నేరాలు, ఆన్లైన్ మోసాలపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఎస్పీ కార్యాలయంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన నేర సమీక్ష సమావేశంలో ఎస్పీ మాట్లాడారు. మొదట అన్ని సర్కిల్స్తోపాటు వాటి పరిధిలోని పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన కేసుల పెండింగ్, కేసుల పరిష్కారం, దర్యాప్తులో నాణ్యత, నేరాల నియంత్రణపై సమగ్రంగా సమీక్షించారు. ఆ తర్వాత ఎస్పీ మాట్లాడుతూ నైట్బీట్, పెట్రోలింగ్ విధుల్లో నాణ్యత పెంచాలని, చట్ట ఉల్లంఘనలపై కఠిన చర్యలు అమలు చేయాలన్నారు. ప్రతి కేసులో నాణ్యతతో కూడిన విచారణ ఉండే విధంగా దర్యాప్తు చేసి నేరస్తులకు శిక్షపడేలా బలమైన ఆధారాలు సమర్పించాలన్నారు. బాధితులకు న్యాయం అందేలా త్వరితగతిన కేసులను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. కేసుల విచారణలో జాప్యం చేస్తే సహించేది లేదని, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే క్రమశిక్షణ చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. సైబర్ నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించి, ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి నేరాలను ఛేదించాలన్నారు. గ్రామాల వారిగా నేర చరిత్రపై పూర్తి అవగాహన పెంచుకోవాలని, విలేజ్ పోలీస్ అధికారులు గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ సామాజిక అంశాలపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. నైట్బీట్, పెట్రోలింగ్ విధులను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించి, సీసీ కెమెరాలు సక్రమంగా పని చేసేలా పర్యవేక్షించాలన్నారు. చోరీ కేసుల్లో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానా న్ని వినియోగించి దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్ కేసుల ను త్వరగా పరిష్కరించి సొత్తును బాధితులకు అప్పగించాలన్నారు. సమావేశంలో ఏఎస్పీ ఎన్బీ రత్నం, డీఎస్పీలు వెంకటేశ్వర్లు, రమణారెడ్డి, సీఐలు అప్పయ్య, ఇజాజుద్దీన్, కమలాకర్, రామకృష్ణ, ఎస్ఐలు, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.