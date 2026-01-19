మహబూబ్నగర్
న్యూస్రీల్
● కనులపండువగా సాగిన లక్ష్మీనరసింహస్వామి రథోత్సవం
● సంప్రదాయబద్ధంగా వేడుకను నిర్వహించిన సురభి రాజవంశీయులు
● వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తజనం
● జనసంద్రంగా మారిన శ్రీవారి సముద్రకట్ట, జాతర ప్రాంగణం
● స్వామివారి నామస్మరణతో పులకించిన సింగోటం
జగజ్జనని.. జోగుళాంబ
ఐదో శక్తిపీఠమైన అలంపూర్ శ్రీజోగుళాంబ అమ్మవారి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు సోమవారం ఘనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
సోమవారం శ్రీ 19 శ్రీ జనవరి శ్రీ 2026
రథోత్సవానికి పోటెత్తిన భక్తజనం
నారసింహుడి
రథోత్సవం
– కొల్లాపూర్/ కొల్లాపూర్ రూరల్
పల్లె పాలనపై పట్టు
