ధూప, దీప నైవేద్య పథకంపై దుష్ప్రచారం మానుకోవాలి
స్టేషన్ మహబూబ్నగర్: ధూప, దీప నైవేద్య పథకం, అర్చక సంఘంపై చేస్తున్న దుష్ప్రచారం మానుకోవాలని ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షులు జి.రవికుమార్, జిల్లా సంఘం అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు జంగం మహేష్, కుమారస్వామి తెలిపారు. జిల్లాకేంద్రంలో ఆదివారం జరిగిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. కొందరు అర్చకులు పెద్ద మనుషులుగా ప్రచారం చేసుకుంటూ, వారి ఉద్యోగ ధర్మాన్ని విస్మరిస్తూ పెత్తనం చేయాలనుకుంటున్నారని అన్నారు. ధూప, దీప నైవేద్య అర్చక సంఘంపై, అధ్యక్ష, కార్యవర్గంపై అసత్య ఆరోపణలు చేయడం మానుకోవాలని హితవుపలికారు. తెలంగాణ క్షేమం కోసం ధూప, దీప నైవేద్య అర్చకుల సహకారంతో ప్రతి ఏడాది సంఘం ద్వారా యజ్ఞ, యాగాది, క్రతువులు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దేవాలయ వ్యవస్థను కాపాడటం కోసం నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని రూపొందించిందని, ప్రస్తుత సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వం డీడీఎన్ అర్చకులకు ఉద్యోగ భద్రత, వేతన పెంపుదల చేస్తుందనే విశ్వాసం ఉందన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం, సమాజం డీడీఎన్ అర్చకులకు సహకారం ఉండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని అర్చక వ్యవస్థను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సమావేశంలోవాసుదేవశర్మ, రాధాకాంత్, మల్లికార్జున్, బసన్న, రవిశంకర్, వెంకటాచారి, అనంత ఆచారి, కోటిలింగం, రాధాకృష్ణ, చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు.