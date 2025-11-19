పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించండి
దేవరకద్ర: ప్రత్యేక అభివృద్ధి నిధి (ఎస్డీఎఫ్)కు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులను వెంటనే క్లియర్ చేయాలని దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్రెడ్డి కోరారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్కను కలిసి విన్నవించగా.. ఆయన సానుకూలంగా స్పందించినట్లు తెలిపారు. అదే విధంగా రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డిని ఎమ్మెల్యే కలిసి ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా నిలిచిన బిల్లుల గురించి వివరించారు. లబ్ధిదారులకు బిల్లులు చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రికి విన్నవించారు.