ఏసీబీ వాహనంపై 22 చలాన్లు

Nov 19 2025 6:54 AM | Updated on Nov 19 2025 6:54 AM

గోపాల్‌పేట విద్యుత్‌ శాఖ కార్యాలయంలో దాడులు చేసేందుకు ఏసీబీ అధికారులు తీసుకువచ్చిన వాహనంపై చలాన్లు విపరీతంగా ఉన్నాయి. ఏపీ 13 ఏఈ 1269 అనే నంబరు డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ యాంటీ కరప్షన్‌ బ్యూరో, డీజీ యాంటీ కరప్షన్‌ బ్యూరో అని ఓనర్‌ పేరు ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించింది. ఇదే నంబరు ఆన్‌లైన్‌లో తెలంగాణ పోలీస్‌ ఈ చలాన్‌లో పరిశీలించగా ఏప్రిల్‌, 17, 2014 నుంచి జూన్‌ 23, 2025 వరకు 22 చలాన్లకు కలిపి రూ.19,570 ఫైన్‌ కనిపించింది. చలాన్లలో ఓవర్‌స్పీడ్‌ డ్రైవింగ్‌, డేంజరస్‌ డ్రైవింగ్‌కే ఎక్కువ నమోదైనట్లు ఆన్‌లైన్‌లో చూపించడం గమనార్హం.

