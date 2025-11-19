3 రోజుల పాటు తాగునీటి సరఫరా నిలిపివేత
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: ధర్మాపూర్ శివారులోని ఊటుకుంట రైల్వేట్రాక్ వద్ద మిషన్ భగీరథ పథకం పైపులైన్కు లీకేజీ ఏర్పడటంతో ఈనెల 19 నుంచి 21వ తేదీ వరకు నగరంలో తాగునీటి సరఫరా నిలిపి వేస్తున్నట్లు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ టి.ప్రవీణ్కుమార్రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అక్కడ మరమ్మతు పనులు పూర్తయిన వెంటనే ఈనెల 22 నుంచి యథావిధిగా తాగునీటి సరఫరా పునరుద్ధరిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ మూడు రోజులలో ఎక్కడైనా తాగునీటి సమస్య ఏర్పడితే ప్రత్యామ్నాయంగా ట్యాంకర్లు పంపిస్తామని వివరించారు.
ఢిల్లీ సదస్సుకు కమిషనర్
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: ప్రపంచ టాయిలెట్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని న్యూఢిల్లీలో ఈనెల 19 నుంచి 21 వరకు పారిశుద్ధ్యంపై జరిగే సదస్సుకు మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ టి.ప్రవీణ్ కుమార్రెడ్డి హాజరవుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈయనతో పాటు వేములవాడ, నల్లగొండ, జహీరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్లను ఎంపిక చేసినట్లు సీడీఎంఏ కార్యాలయం నుంచి ఉత్తర్వులు అందాయి. అక్కడ స్వచ్ఛభారత్ మిషన్ (ఎస్బీఎం), సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగనుంది. ముఖ్యంగా సామూహిక మరుడుదొడ్ల నిర్వహణలో మెరుగైన విధానాలు ఎలా అవలంబించాలి? సంప్రదాయ పద్ధతులను విడనాడి అధునాతనం (ఇన్నోవేటివ్) గా ఏమి చేపట్టాలో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు కొత్త పరికరాలతో ప్రదర్శనలు ఇవ్వనున్నాయి. వీటిని ఏ మేరకు స్థానికంగా అమలు చేయవచ్చో ఆయా కమిషనర్లకు వివరించనున్నారు. కాగా, ఈ మూడు రోజులు ఇన్చార్జ్ కమిషనర్గా ఎంఈ (ఎఫ్ఏసీ) విజయకుమార్ వ్యవహరించనున్నారు.
మొక్కజొన్నక్వింటాల్ రూ.1,989
జడ్చర్ల/దేవరకద్ర: బాదేపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుకు మంగళవారం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 3,860 క్వింటాళ్ల మొక్కజొన్న విక్రయానికి వచ్చింది. క్వింటాల్ గరిష్టంగా రూ.1,989, కనిష్టంగా రూ.1,621 ధరలు లభించాయి. అదేవిధంగా 4,910 క్వింటాళ్ల ధాన్యం విక్రయానికి రాగా.. హంస రకం రూ.1,786, ఆర్ఎన్ఆర్ గరిష్టంగా రూ.2,669, కనిష్టంగా రూ.1,600 ధలు పలికాయి. వేరుశనగ క్వింటాల్కు రూ.3826 ధర లభించింది. దేవరకద్ర మార్కెట్లో ఆర్ఎన్ఆర్ ధాన్యం గరిష్టంగా రూ.2,523, కనిష్టంగా రూ.2,132, సోనామసూరి గరిష్టంగా రూ.2,159, కనిష్టంగా రూ.2,079, హంస గరిష్టంగా రూ.1,779, కనిష్టంగా రూ.1,719గా ధరలు నమోదు కాగా.. మార్కెట్కు 5 వేల బస్తాల ధాన్యం అమ్మకానిక వచ్చింది. బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు ఉల్లిపాయలను బహిరంగ వేలం వేయనున్నారు.
పాఠశాలలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి
మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: ప్రభుత్వ పాఠశాలలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు అధికారులు కృషి చేయాలని ఆర్జేడీ ఉషారాణి అన్నారు. మంగళవారం జిల్లాకేంద్రంలోని ఆర్వీఎం సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. పాఠశాలల్లో స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ 5.0 ద్వారా మెరుగైన వసతులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. నిర్వహణకు సంబంధించి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని, చెత్త సేకరణ, పరిశుభ్రత, శిథిలావస్థకు చేరిన పాఠశాలలను గుర్తించి తొలగించాలని, ఈ వ్యర్థాల నిర్వహణ, వంటగదుల్లో పరిశుభ్రత పాటించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి మండలాల వారిగా నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో డీఈఓ ప్రవీణ్, సీఎంఓ సుధాకర్రెడ్డి, ఏఎంఓ శ్రీనివాస్, ప్లానింగ్ కోఆర్డినేటర్ ప్రశాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నవబ్రహ్మ ఆలయాల పరిశీలన
అలంపూర్: అలంపూర్ క్షేత్రంలోని నవబ్రహ్మ ఆలయాలను కేంద్ర పురావస్తు శాఖ సూపరింటెండెంట్ నిఖిల్దాస్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ బృందం మంగళవారం పరిశీలించింది. నవబ్రహ్మ ఆలయాల సముదాయంలోని వీరబ్రహ్మ ఆలయ శిఖరంపై అమలకంను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఆలయాల శిఖరాలపై కదిలిన అమలకాలను పునరుద్ధించే పనులు త్వరలోనే చేపట్టనట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డీఈ కృష్ణచైతన్య, ఏఈ కిషోర్, సీఏ వెంకటయ్య తదితరులు ఉన్నారు.