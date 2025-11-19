కేంద్రంలో ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారు..?
● మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్రెడ్డి
అడ్డాకుల: పత్తి కొనుగోళ్ల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తలాతోక లేని విధానాన్ని అవలంబిస్తుంటే రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 16 మంది ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. పత్తి కొనుగోళ్లను వెంటనే చేపట్టి రైతులను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఉందన్నారు. అడ్డాకుల మండలం బలీదుపల్లి శివారులో ఉన్న ఎస్ఎస్వీ స్పిన్నింగ్ మిల్లు వద్ద మంగళవారం పత్తి రైతుల ధర్నాకు ఆయన మద్దతు పలికారు. ఈ సందర్భంగా నిరంజన్రెడ్డి మాట్లాడుతూ సీసీఐ నిబంధనలు రైతులకు శాపంగా మారాయన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో పదిసార్లు ఆ నియోజకవర్గంలో చక్కర్లు కొట్టడానికి సీఎంకు సమయం ఉంటుంది కానీ.. వరదలు వచ్చిన వరంగల్కు కానీ, రైతులు కష్టాలు పడుతున్న ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వారి సమస్యలను తీర్చాలన్న తీరిక లేదని విమర్శించారు. 11 శాతం ఉన్న పత్తి దిగుమతి సుంకాన్ని తీసేసి విదేశాల నుంచి పత్తిని దిగుమతి చేసుకుంటూ ఇక్కడి పత్తి రైతులను కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. పత్తి రైతులకు నష్టం కలుగుతుంటే సీఎం, మంత్రులకు దీనిపై కనీస అవగాహన లేదని విమర్శించారు. నిబంధనలు లేకుండా రైతులు తెచ్చిన పత్తిని కొనేలా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు వేణుయాదవ్, జగదీశ్వర్రెడ్డి, రఘుపతిరెడ్డి, జితేందర్రెడ్డి, తిరుపతిరెడ్డి, భీంరెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు.