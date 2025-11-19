సురక్షితంగా గమ్యం చేర్చే బాధ్యత డ్రైవర్లదే
● ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ
వాహనాలు నడపాలి: ఎస్పీ జానకి
మహబూబ్నగర్ క్రైం/రాజాపూర్: ప్రతి వ్యక్తి ఇంటికి సురక్షితంగా చేరాలనే భావన ఆయా కుటుంబసభ్యులో ఉంటుందని రోడ్డు ప్రమాదాలు యాదృచ్ఛికం కాదని, మానవ తప్పిదాలు మాత్రమేనని ఎస్పీ డి.జానకి అన్నారు. ఒక చిన్న తప్పిదం ఒక కుటుంబాన్ని చీకట్లోకి నెడుతుందని పేర్కొన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణలో భాగంగా డీజేపీ శివధర్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు జీవితం పట్ల మన ఆకాంక్ష అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం ఆటో డ్రైవర్లు, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, డెలవరీ వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై బాలానగర్ మండలంలోని పెద్దాయపల్లి ఎక్స్రోడ్డు ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ హెల్మెట్ అనేది కేవలం చట్టం కాదని, ప్రాణాన్ని కాపాడే ఆయుధం అన్నారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వల్ల అనేక కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నట్లు తెలిపారు. ఆటో డ్రైవర్లు, క్యాబ్ డ్రైవర్లు నిత్యం ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యానికి చేర్చే బాధ్యత తీసుకోవాలన్నారు. అత్యవసరం లేకుండా మొబైల్ వాడుతూ డ్రైవ్ చేయడం, ఓవర్ స్పీడ్, తప్పు దిశలో డ్రైవింగ్ చేయరాదన్నారు. జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించడానికి పోలీస్ నిత్యం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు శ్రీకారం చూడుతున్నట్లు తెలిపారు. రాత్రివేళల్లో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, దానికోసం రోడ్డుపై ప్రయాణించే సమయంలో వేగాన్ని నియంత్రించి సవ్యంగా గమ్యాన్ని చేరుకునేలా ప్రయాణం సాగించాలన్నారు. అనంతరం మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం నుంచి యువత దూరంగా ఉండాలి అనే అంశంలో భాగంగా నిషేధానికి నా వంతు అనే ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో డీటీసీ కిషన్, డీఎస్పీ వెంకటేశ్వర్లు, ట్రాఫిక్ ఇన్చార్జి డీఎస్పీ గిరిబాబు, సీఐలు అప్పయ్య, నాగార్జునగౌడ్, ఎస్ఐలు లెనిన్గౌడ్, శివానందంగౌడ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.