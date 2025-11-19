క్రీడాకారులు జాతీయస్థాయికి ఎదగాలి
● రాష్ట్ర ఎస్జీఎఫ్ కార్యదర్శి ఉషారాణి
మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: క్రీడాకారులు జాతీయస్థాయికి ఎదగాలని రాష్ట్ర స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ కార్యదర్శి ఉషారాణి అన్నారు. జిల్లాకేంద్రంలోని మెయిన్ స్టేడియంలో మంగళవారం జిల్లాస్థాయి స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ అండర్–14 విభాగం వాలీబాల్ బాలబాలికల టోర్నమెంట్ కమ్ సెలక్షన్స్ నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉషారాణి క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకొని మాట్లాడారు. రాష్ట్రజట్లకు ఎంపికయ్యేవారు జాతీయ టోర్నీలలో మెరుగైన ప్రతిభ కనబరచాలని ఆకాంక్షించారు. జాతీయస్థాయిలో పతకాలు సాధించి రాష్ట్రానికి, జిల్లాకు పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో డీఈఓ ప్రవీణ్కుమార్, జడ్చర్ల ఎంఈఓ మంజులాదేవి, జిల్లా ఎస్జీఎఫ్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి డాక్టర్ శారదాబాయి, పీడీలు వేణుగోపాల్, రాంచందర్, రాములు, ముస్తఫా, కృష్ణమోహన్, రవికుమార్గౌడ్, శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా.. టోర్నీలో బాలుర విభాగంలో నవాబ్పేట విజేతగా నిలివగా.. మహబూబ్నగర్ రన్నరప్గా నిలిచింది. బాలికల విభాగంలో బాలానగర్ చాంపియన్గా, మహమ్మదాబాద్ రన్నరప్గా నిలిచాయి. విజేతలకు సాయంత్రం ట్రోఫీలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వాలీబాల్ అసోసియేషన్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి చెన్న వీరయ్య, జిల్లా ఎస్జీఎఫ్ కార్యదర్శి డాక్టర్ శారదాబాయి, పీడీలు వేణుగోపాల్, రాంచందర్, రాంకళ్యాణ్జీ, ముస్తఫా, అబ్దుల్లా, మొయిన్, కృష్ణ, శంకర్ పాల్గొన్నారు.