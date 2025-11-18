నెట్బాల్ టోర్నీలో ద్వితీయ స్థానం
మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: మహబూబాబాద్లో సోమవారం ముగిసిన రాష్ట్ర స్థాయి స్కూల్గేమ్స్ ఫెడరేషన్ అండర్–19 నెట్బాల్ టోర్నీలో ఉమ్మడి జిల్లా బాలుర జట్టు మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచి ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచింది. ఉమ్మడి జిల్లా జట్టును జిల్లా కేంద్రంలోని మెయిన్ స్టేడియంలో డీఐఈఓ కౌసర్ జహాన్ అభినందించారు. రాష్ట్ర స్థాయి టోర్నీలో రెండో స్థానంలో నిలవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. జిల్లా క్రీడాకారులు జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్జీఎఫ్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి డాక్టర్ శారదాబాయి, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు వేణుగోపాల్, రాంమోహన్, శైలజ, ముకర్రం, తదితరులు పాల్గొన్నారు.