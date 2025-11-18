స్వర్ణాలంకరణ తొలగింపు
● ముగిసిన కురుమూర్తిస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు
● భద్రతానడుమ ఆత్మకూర్ ఎస్బీఐకి బంగారు ఆభరణాలు
● అమావాస్య వరకు కొనసాగనున్న జాతర ఉత్సవాలు
కొనసాగుతున్న
జాతర
కురుమూర్తి స్వామి జాతర ఉత్సవాలు ఇంకా కొనసాగనున్నాయి. ఉత్సవాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రంతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం నుంచే అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి క్యూలైన్లో నిల్చున్నారు. ముందుగా పూజారులు ఆలయాన్ని శుద్ధిచేసి సుప్రభాత సేవతో పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పించారు. స్వామివారి పాదాలు తాకితే పాపాలు తొలగిపోతాయన్న నమ్మకంతో ఉద్దాలమండపం వద్ద స్వామివారి పాదుకలను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ మెట్లు, ముఖద్వారం నుంచి స్వామివారి ప్రధాన ఆలయం వరకు దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని ముడుపులు కట్టారు. కాంచనగుహ గోవింద నామస్మరణ తో మారుమోగింది. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా ఆలయ సిబ్బంది ఏర్పాట్లు చేశారు.
చిన్నచింతకుంట: ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకురుమూర్తి స్వామి సోమవారంతో ముగిశాయి. ముక్కెర వంశస్తులు చేయించిన బంగారు ఆభరణాలను స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని గతనెల 26వ తేదీన ఆలయ పూజారులు అలంకరించారు. ఆభరణాల సంరక్షణ నిమిత్తం సోమవారం అధికారుల సమక్షంలో స్వామివారి విగ్రహం నుంచి సాంప్రదాయబద్ధంగా తొలగించారు. ఆభరణాలను అధికారులు పరిశీలించిన అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు చేసి పోలీసు కాన్వాయిలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతనడుమ ఆత్మకూర్ ఎస్బీఐకి తరలించారు. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు, జాతర ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఇప్పటికీ 10లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నట్లు ఆలయ సిబ్బంది పేర్కొన్నారు. స్వామివారికి ఆభరణాలను తొలగించినప్పటికీ అమావాస్య వరకు జాతర కొనసాగుతుందని ఈఓ మధనేశ్వరెడ్డి, చైర్మన్ గోవర్ధన్రెడ్డి తెలిపారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్ధార్ ఎల్లయ్య, ఎస్ఐ ఓబుల్రెడ్డి, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు వెంకటేశ్వర్లు, భారతి, భాస్కరచారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.