కనులపండువగా కార్తీక దీపోత్సవం
● జోగుళాంబ శక్తిపీఠానికి భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు
● ఆకట్టుకున్న కళాకారుల నృత్యప్రదర్శనలు
అలంపూర్: జోగుళాంబ అమ్మవారి సన్నిధిలో సోమవారం కార్తీక దీపోత్సవం కనులపండువగా నిర్వహించారు. భక్తులు దీపాలను వెలిగించి కార్తీక మాస ప్రత్యేకతను చాటి చెప్పారు. కార్తీక చివరి సోమవారాన్ని పురస్కరించుకొని అలంపూర్ క్షేత్ర సముదాయంలోని తుంగభద్ర పుష్కర ఘాట్లో సాముహిక కార్తీక దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈమేరకు ఆలయ ఈఓ దీప్తి ప్రమిదలను వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు సైతం ప్రత్యేక పూజలు చేసి దీపాలను వెలిగించారు. అదేవిధంగా కళాకారులు కార్తీక మాసం ప్రత్యేకతను చాటి చెబుతూ సాంప్రదయ నృత్యాలతో భక్తులను అలరించారు. అంతకుముందు మహిళా భక్తులకు కుంకుమ, పసుపు, గాజులు, ప్రమీదలను ఈఓ అందజేశారు.
భక్తులతో కిటకిటలాడిన క్షేత్రం..
అలంపూర్ క్షేత్ర ఆలయాలకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. కార్తీక మాసంలోని చివరి సోమవారం కావవడంతో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినవారితోపాటు ఏపీ నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. బాలబ్రహ్మేశ్వరస్వామి, జోగుళాంబ అమ్మవార్లను దర్శించుకోవడానికి క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు. దీంతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి. వాహనాల రాకపోకలతో ప్రధాన రహదారులు రద్దీగా మారాయి. ఆలయ అధికారులు, పోలీస్ శాఖ భక్తుల రాకను దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.