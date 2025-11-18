హార్వెస్టర్ యంత్రంలో పడి రైతు దుర్మరణం
కొత్తకోట రూరల్: హార్వెస్టర్ యంత్రంలో పడి రైతు మృతి చెందిన ఘటన పెద్దమందడి మండలంలోని బలిజపల్లి శివారులో చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ శివకుమార్ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. వనపర్తి మండలంలోని అంకూర్ గ్రామానికి చెందిన రాకాసి శ్రీనివాస్రెడ్డి (47) బలిజపల్లి శివారులో గల తన వ్యవసాయ పొలంలో వరి సాగు చేశాడు. పంట కోతకు రావడంతో సోమవారం హార్వెస్టర్తో నూర్పిడి (కోత) చేయిస్తూ.. ఒడ్డుపై నడుచుకుంటూ మిషన్ డ్రైవర్కు సూచనలు చేస్తున్నాడు. మిషన్ పంటను నూర్పిడి చేస్తుండగా శ్రీనివాస్రెడ్డి ఒక్కసారిగా కాలుజారి కిందపడటంతో మిషన్ అతడిని లోపలికి లాక్కుంది. గమనించిన డ్రైవర్ వెంటనే మిషన్ ఆపి, కిందకు దిగి మిషన్లో ఇరుకున్న శ్రీనివాస్రెడ్డిని బయటకు తీయగా తీవ్రగాయాలై అప్పటికే మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్యతో కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. శ్రీనివాస్రెడ్డి మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతుడి భార్య జానకి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు ఎస్ఐ శివకుమార్ తెలిపారు.
మద్యం తాగొద్దు
అన్నందుకు ఆత్మహత్య
కల్వకుర్తి రూరల్: మద్యం తాగొద్దని భార్య మందలించడంతో పురుగుల మందు తాగి వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మండలంలోని తోటపల్లిలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. తోటపల్లికి చెందిన దశరథం (40) కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసయ్యాడు. సోమవారం మద్యం తాగి ఇంటికి రావడంతో భార్య మహేశ్వరి ఎందుకు తాగుతున్నావని ప్రశ్నించడంతోపాటు తాగొద్దని మందలించడంతో దశరథ ఆమెతో వాగు ప్రశ్నించడంతోపాటు తాగొద్దని మందలించడంతో దశరథ ఆమెతో వాగ్వాదానికి దిగి వెళ్లి మరోసారి మద్యం తాగి ఇంటికి చేరుకొని అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడు. గమనించిన భార్య 108 అంబులెన్లో కల్వకుర్తికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే మృతి చెందాడు. భార్య మహేశ్వరి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు కల్వకుర్తి ఎస్ఐ 2 రాజశేఖర్ విలేకరులకు చెప్పారు.
గుర్తుతెలియని
వ్యక్తి మృతి
గద్వాల క్రైం: గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన సోమవారం గద్వాల రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. పట్టణ ఎస్ఐ కల్యాణ్కుమార్ కథనం ప్రకారం.. రైల్వేస్టేషన్ పార్కింగ్ స్థలంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి (42) మృతిచెందినట్లు స్థానికులు గుర్తించి సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని జిల్లా ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులైరెనా ఉంటే పట్టణ పోలీసులను సంప్రదించాలని ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు.