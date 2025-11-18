పీయూలో ‘సంచార కళారూపాలు’ పుస్తకావిష్కరణ
మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: పీయూలో సామాజిక సమర సత జాతీయ ప్రముఖ్లు అప్పాల ప్రసాద్ సంకలనం చేసిన ‘సంచార కళారూపాలు–జీవన తత్వాలు’ అనే పుస్తకాన్ని పీయూ వీసీ శ్రీనివాస్ సోమవారం ఆవిష్కరించారు. ఈ మేరకు వీసీ మాట్లాడుతూ సంచార జాతుల జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా పుస్తకాన్ని సంకలనం చేయడం గొప్ప విషయమని, ఆధునిక జీవన శైలీకి దూరంగా ఉన్న ప్రజల జీవితాలను పుస్తకరూపకంలో తీసుకొచ్చి నేటితరం యువతకు అందించాలన్న సంకల్పం గొప్పదని సూచించారు. కార్యక్రమంలో రిజిస్టార్ రమేష్బాబు, అధ్యాపకులు సోమేశ్వర్, వేణు, వెంకట్రాఘవేంద్ర, వెంకటేష్, సురేష్, సుదర్శన్రెడ్డి, చెన్నయ్య, రవీందర్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
జూరాలకు పూర్తిగా తగ్గిన ఇన్ఫ్లో
ధరూరు/ ఆత్మకూర్: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి స్వల్పంగా ఇన్ఫ్లో ఉంది.. సోమవారం రాత్రి 7 గంటల వరకు ప్రాజెక్టుకు కేవలం 1,600 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో కొనసాగింది. ఆవిరి రూపంలో 48 క్యూసెక్కులు, ఎడమ కాల్వకు 390 క్యూసెక్కులు, కుడి కాల్వకు 285 క్యూసెక్కులు, భీమా లిఫ్టు–2కు 750 క్యూసెక్కులు, సమాంతర కాల్వకు 800 క్యూసెక్కులు ప్రాజెక్టు నుంచి మొత్తం 1,523 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 9.657 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 9.459 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
రెండు యూనిట్లలో విద్యుదుత్పత్తి
జూరాల దిగువ, ఎగువ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో కేవలం 2 యూనిట్ల ద్వారానే విద్యుదుత్పత్తి చేపడుతున్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం ఎగువలో 1 యూనిట్లో 39 మెగావాట్లు, దిగువలో 1 యూనిట్ ద్వారా 40 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేపట్టారు. కాగా.. ఎగువ, దిగువ కేంద్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 1,005.094 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి సాధించామని ఎస్ఈ శ్రీధర్, డీఈ పవన్కుమార్ తెలిపారు.