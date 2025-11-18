మహిళ మృతదేహంతో నిరసన
తెలకపల్లి: స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట మహిళ మృతదేహంతో బంధువులు నిరసన తెలిపిన ఘటన సోమవారం చోటుచేసుకుంది. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని బొప్పల్లి గ్రామానికి చెందిన నెరేడు లాలమ్మ (56) సోమవారం అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది. లాలమ్మకు చెందిన 1.20 గుంటల భూమి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో తెచ్చిన ధరణిలో పొరపాటున అదే గ్రామానికి చెందిన గుండురు నర్సయ్య పేరు మీదకు మారింది. పట్టా భూమి ఇతరుల పేరు మీదకు మారడంతో ఆందోళన చెందిన లాలమ్మ తిరిగి భూమిని తన పేరు మీద మార్చుకోవడానికి ఏళ్లుగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేదు. ఈ కారణంగానే తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన లాలమ్మ అనారోగ్యం పాలైందని, ఈ క్రమంలో ఆమె తల్లి గారి గ్రామమైన గన్యాగులలో మృతి చెందిందని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో గ్రామస్తులు, బాధిత కుటుంబ సభ్యులు లాలమ్మ మృతదేహన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ఉంచి సోమవారం నిరసన వ్యక్తం చేశారు. స్పందించిన తహసీల్దార్ బాధితులతో మాట్లాడుతూ.. ఈ తన దృష్టికి గత నెలలో వచ్చిందని, తానే స్వయంగా గ్రామానికి వచ్చి విచారణ చేసి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో వారు ఆందోళనను విరమించారు.