కారులో మంటలు.. తప్పిన ప్రమాదం
వెల్దండ: మండలంలోని కొట్రగేట్ వద్ద హైదరాబాద్–శ్రీశైలం రహదారిపై శనివారం ఉదయం కారులో ఒక్కసారిగా మంటల రావడంతో కారు దగ్ధమైంది. వివరాలిలా.. వెల్దండలో నివాసముంటున్న మేసీ్త్ర పీట్ల సుధాకర్ కారులో కల్వకుర్తి బయలుదేరాడు. కొట్రవద్దకు రాగానే కారు అకస్మాత్తుగా అగిపోయింది. వెంటనే ఆయన కారు ఆన్చేసినా ముందుకు వెళ్లడంలేదు. అకస్మాత్తుగా కారులోని ముందుభాగంలో మంటలు వచ్చాయి. సుధాకర్ కారులో కిందకు దిగడానికి ప్రయత్నం చేసిన కారు డోర్లు తెరుచుకోవడం లేదు. గమనించిన తండావాసులు కారు అద్దాలను ధ్వంసం చేసి సుధాకర్ను బయటకు తీశారు. స్థానికు నీళ్లు చల్లిన మంటలు ఆగిపోలేదు. కల్వకుర్తి ఫైర్స్టేషన్, వెల్దండ పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకోని మంటలు అదుపుచేశారు. కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
చెంచు యువకుడిపై దాడి: కేసు నమోదు
మన్ననూర్: స్థానిక లింగమయ్య కాలనీకి చెందిన దాసరి మురళీధర్పై పలువురు దాడి చేసిన ఘటనలో బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు అమ్రాబాద్ ఎస్ఐ గిరి మనోహర్రెడ్డి తెలిపారు. పదర మండలంలోని పెట్రాల్చేన్, అమ్రాబాద్ మండలం సార్లపల్లికి చెందిన కొందరు చెంచులు కొంతకాలంగా అన్య మతాన్ని అభిమానించడమే కాకుండా పూర్తిగా ఆ మతంలోనే ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ మతంలో ఉండటం సరైంది కాదని బాధితుడు మురళీధర్తో పాటు మరికొందరు చెంచులు విమర్శలు చే శారని తెలిసింది. దీంతో అవమానంగా భావించిన వారు కోపోద్రిక్తులై మ న్ననూర్లోని లింగమయ్య కాలనీలో ఉన్న మురళీధర్పై దాడి చేశారు.