ప్రారంభానికి ‘ట్రిపుల్ ఐటీ’ సిద్ధం
క్లస్టర్ అభివృద్ధికి సహకరించాలి
● ఎంపీ డీకే అరుణ, ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి విజ్ఞప్తి
● ఢిల్లీలో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శిని కలిసి విన్నపం
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: మహబూబ్నగర్ క్లస్టర్ అభివృద్ధికి సహకరించాలని ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఎంపీ డీకే అరుణ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు వారు గురువారం ఢిల్లీలో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి తారను కలిసి విన్నవించారు. దీనికి సంబంధించిన నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపించింది. ఈ నేపథ్యంలో మహబూబ్నగర్, భూత్పూర్, జడ్చర్ల పట్టణాలలో చేపట్టాల్సిన వివిధ అభివృద్ధి పనులపై ఆమెతో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ గతంలో అభివృద్ధికి నోచుకోకపోవడంతో వలసల, లేబర్ జిల్లాగా మారిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. క్లస్టర్లోని ఈ మూడు పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందితేనే యువతకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయని, ఈ ప్రాంతానికి ఎక్కువ కంపెనీలు వస్తాయన్నారు.
మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ కళాశాలను జిల్లాకేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయనుంది. దీంతో పాలమూరు చరిత్రలో నూతన అధ్యాయం ప్రారంభం కానునుంది. కళాశాల ఏర్పాటుకు అధికారులు దాదాపు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లాకేంద్రంలోని బండమీదిపల్లి వద్ద ఉన్న రెడ్డి హాస్టల్ భవనంలో తాత్కాలికంగా కళాశాల ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. అక్కడ విద్యార్థులకు, ప్రత్యేక తరగతి గదులతోపాటు అడ్మిషన్ పొందిన ప్రతి ఒక్కరికీ హాస్టల్ గదులు, డైనింగ్ హాల్ వంటివి సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. ఇప్పటికే తరగతులు ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. వర్షాల కారణంగా ఆలస్యమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే వచ్చే వారం కళాశాలను ప్రారంభించి.. అక్కడే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. కాగా.. రెగ్యులర్ కళాశాల భవనం కోసం జిల్లాకేంద్రం సమీపంలోని దివిటిపల్లి వద్ద 40 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తుంది. వీటిలో త్వరలో పూర్తిస్థాయి నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు.
అవకాశాలతో మేలు..
సాధారణంగా ఇంజినీరింగ్ చేసే విద్యార్థులకు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎఫ్ సెట్ వంటి పోటీ పరీక్షలు రాస్తే సీటు లభించే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం ఐఐఐటీలో ఎస్సెస్సీ పూర్తయిన తర్వాత నేరుగా మొదటి సంవత్సరంలో అడ్మిషన్ను పొందవచ్చు. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు కావడంతో 2 ప్లస్ 4 విధానంలో విద్యాబోధన జరుగుతుంది. మొదటి రెండేళ్లు అందరికీ కామన్ సిలబస్ ఉండగా.. తర్వాత మరో నాలుగేళ్లు వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు విడిగా తరగతులు బోధించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులోనే ఇంటర్తోపాటు ఇంజినీరింగ్ విద్య కూడా పూర్తి అవుతుంది. ఒక విద్యార్థి ఎస్సెస్సీ తర్వాత అడ్మిషన్ పొందితే నేరుగా ఇంజినీరింగ్ సర్టిఫికెట్తో బయటికి వచ్చి.. ఉద్యోగం పొందేందుకు సంసిద్ధంగా ఉంటారు.
వచ్చేవారం ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమాల నిర్వహణ
ఇప్పటికే ఎస్సెస్సీ మెరిట్ ఆధారంగా 208 మందికి అడ్మిషన్లు
ఇంటర్మీడియట్తోపాటు ఇంజినీరింగ్చదివేందుకు వెసులుబాటు
బండమీదిపల్లి వద్ద ఉన్న రెడ్డి హాస్టల్భవనంలో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు
టీచింగ్, నాన్టీచింగ్ సిబ్బంది నియామకాలు చేపడుతున్న బాసర అధికారులు