అశోక్‌ మృతదేహం లభ్యం

● మూడ్రోజుల తర్వాత దొరికిన ఆచూకీ
● పోలీసుల అదుపులో నిందితులు?
మహాముత్తారం : అడవిలో జంతువుల వేటకోసం అమర్చిన విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా అతడి మృతదేహాన్ని మాయం చేసిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఎట్టకేలకు మూడ్రోజుల గాలింపు తర్వాత అటవీ ప్రాంతంలో యువకుడి మృతదేహం లభ్యమైంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఆజాంనగర్ గ్రామానికి చెందిన 8 మంది నాలుగు రోజుల క్రితం మహాముత్తారం మండలం యామన్పల్లి అటవీ ప్రాంతంలో చెట్లు నరికి పోడు చేయడానికి వెళ్లారు. జడల అశోక్ (31)తోపాటు మరో ముగ్గురు ట్రాక్టర్లకు దారి చూపించడానికి అడవిలోకి నడుచుకుంటు వెళ్లారు. అయితే అడవి జంతువుల వేటకోసం అమర్చిన విద్యుత్ తీగకు తగిలి అశోక్ మృతి చెందాడు. మిగితా వారు భయపడి అక్కడి నుంచి కొంచెం దూరం వెళ్లి, అటవీ ప్రాంతంలో ఉండి తెల్లవారే క్రమంలో ఘటన స్థలానికి వెళ్లి చూడగా అశోక్ మృతదేహం కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెంది పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
డీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో గాలింపు..
కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కాటారం డీఎస్పీ సూర్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. మూడ్రోజులుగా సుమారు 20 మంది అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. వారిచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా సోమవారం యామన్పల్లి నిమ్మగూడెం అటవీ ప్రాంతంలోని బాలయ్యకోపు, పాముల ఒర్రె పరిసరాల్లో గాలించగా అశోక్ మృతదేహం లభ్యమైంది. మృతదేహం లభ్యమయ్యే సమయానికి రాత్రి కావడంతో మంగళవారం పోస్టుమార్టం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఘటనకు కారణమైన ప్రధాన నిందితులు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు సమాచారం.. మరికొందరు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కేసుపై సమగ్ర విచారణ చేస్తున్నామని కాటారం సీఐ నాగార్జునరావు, ఎస్సై రమేశ్ తెలిపారు.