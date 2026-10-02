నానమ్మ నన్ను వదిలి పోయావా..

కేసముద్రం : కన్న తల్లిని, గర్భవతిగా ఉన్న భార్యను ఓ వ్యక్తి వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయాడు.. ఆ తర్వాత పుట్టిన బిడ్డను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన కన్నతల్లి తన రెండేళ్ల పసిబిడ్డను అత్త వద్దే వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. దీంతో చిన్నారిని నానమ్మే అన్ని తానై కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకుంటూ పెంచి పెద్ద చేసింది. చివరకు ఉన్న ఒక్క దిక్కు నానమ్మ అనారోగ్యంతో మృతి చెందడంతో మనుమరాలు కన్నీటి పర్యంతమైన తీరు గ్రామస్తులను కంటతడి పెట్టించింది. ఈ సంఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలంలోని కాట్రపల్లి గ్రామంలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన బొద్దుల స్వరాజ్యం (70), మనుమరాలిని అన్నితానై పెంచింది. అఖిల స్థానిక జెడ్పీ హైస్కూల్లో పదో తరగతి వరకు చదివి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. తర్వాత వరంగల్లోని మహాత్మా జ్యోతిరావుపూలే బాలికల హాస్టల్లో ఇంటర్ ఫస్టియర్ చదువుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆ దివారం రాత్రి స్వరాజ్యం అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది. దీంతో తన చిన్నతనం నుంచి అమ్మనాన్న తెలియని అఖిలకు, అన్ని తానైన నానమ్మ తనను వదిలి కానరానిలోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది. ఇప్పుడు తనకు దిక్కెవ్వరూ దేవుడా అంటూ అఖిల రోదించిన తీరు స్థానికులను కంటతడి పెట్టించింది. గ్రామానికి చెందిన పీసీసీ సభ్యుడు గుగులోత్ దస్రూనాయక్, సర్పంచ్ ఎదురబోయిన సూరయ్య, ఉపసర్పంచ్ యాదగిరితోపాటు పద్మశాలి సంఘం పెద్దలు, గ్రామస్తులు అంత్యక్రియల నిర్వహణకు సహకరించి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. నానమ్మకు అఖిల తలకొరివి పెట్టి అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. చివరిసారిగా తన నానమ్మ చూస్తూ ‘నన్ను వదిలి పోయావా’ అంటూ అఖిల కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న తీరు అందరి హృదయాలను బరువెక్కించాయి. కాగా తామంతా అండగా ఉంటామని అ ఖిలను ఓదారుస్తూ గ్రామస్తులు భరోసా ఇచ్చారు.
నాడు వదిలివెళ్లి పోయిన తల్లిదండ్రులు
నేడు కానరానిలోకాలకు నానమ్మ..
అనాథగా మారిన మనుమరాలు అఖిల
గ్రామస్తుల సహకారంతో అంత్యక్రియలు