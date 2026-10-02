 పత్తికి రికార్డు ధర రూ.9,111 | - | Sakshi
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పత్తికి రికార్డు ధర రూ.9,111

Oct 13 2026 1:23 AM | Updated on Oct 13 2026 1:23 AM

రేటు పెరగడం సంతోషంగా ఉంది

కేసముద్రం : మహబూబాబాద్‌ జిల్లా కేసముద్రం వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో సోమవారం పత్తికి క్వింటాకు రికార్డు స్థాయిలో ధర రూ.9,111లు పలికింది. ఈనెల 9న మార్కెట్‌కు 150 బస్తాల పత్తి విక్రయానికి రాగా, గరిష్ట ధర రూ.8,559లు పలుకగా, కనిష్ట ధర రూ.4,559లు పలికింది. సోమవారం 151 బస్తాల పత్తి అమ్మకానికి రాగా గరిష్ట ధర రూ.9,111లు, కనిష్ట ధర రూ.5,611లు పలికినట్లు మార్కెట్‌ అధికారులు తెలిపారు. కాగా పత్తికి మద్దతు ధర రూ.8,667లకు మించి ధర పలుకుతుండటంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఐదెకరాల్లో పత్తి సాగు చేసిన. వర్షాలు సరిగ్గా లేకపోవడంతో అంతంత మాత్రమే దిగుబడి వచ్చింది. 16 క్వింటాళ్ల పత్తిని మార్కెట్‌కు తీసుకురాగా, క్వింటాకు ధర రూ.8,450లు పెట్టారు. సోమవారం మళ్లీ రెండు బస్తాల పత్తిని అమ్ముకునేందుకు తీసుకు రాగా క్వింటాకు ధర రూ.9,111లు పలికింది. ఐదురోజుల కిందట పత్తి అమ్ముకోవడం వల్ల క్వింటాకు రూ.661లు నష్టపోయా. ఏది ఏమైనా పత్తి దిగుబడి తగ్గినా, రేటు పెరగడం సంతోషంగా ఉంది. – జాటోత్‌ వీరన్న, కోమటిపల్లి, ఇనుగుర్తి

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