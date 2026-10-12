కీళ్ల వ్యాధులపై అవగాహన అవసరం

జనగామ: కీళ్ల వ్యాధులపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఏటా అక్టోబర్ 12న ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్ దినోత్సవం నిర్వహిస్తారు. కీళ్ల నొప్పులు, వాపులు, కదలికల్లో ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలపై అవగాహన పెంచడంతోపాటు వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి సరైన చికిత్స పొందేలా ప్రజలను చైతన్యపరచడం ఈ దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ నేపథ్యంలో ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం.
రోజువారీ పనులపై ప్రభావం..
ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒకే వ్యాధి కాదు. కీళ్లలో నొప్పి, వాపు, బిగుతుదనం, కదలికలు తగ్గిపోవడం వంటి లక్షణాలతో కనిపించే పలు వ్యాధులకు సంబంధించిన సాధారణ పదం. వయస్సు పెరగడం, అధిక బరువు, జన్యుపరమైన కారణాలు, కొన్ని రకాల రోగనిరోధక వ్యవస్థ సమస్యలు తదితర అంశాలు కీళ్ల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఆస్టియో ఆర్థరై టిస్ వంటి వ్యాధులు రోజువారీ పనులను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి.
లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు..
ఉదయం నిద్రలేచినప్పుడు కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం, నడిచేటప్పుడు మోకాళ్లలో నొప్పి, చేతి వేళ్ల కీళ్లలో వాపు, కదలికల సమయంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా నొప్పి తరచూ వస్తున్నా, కీళ్ల వాపు కొనసాగుతున్నా వైద్యులను సంప్రదించాలి. వ్యాధి రకాన్ని బట్టి చికిత్స మారుతుంది. అందుకే స్వయంగా మందులు వాడడం లేదా వైద్యుల సలహా లేకుండా చికిత్స నిలిపివేయడం సరికాదు.
జీవనశైలిలో మార్పులతో కీళ్లకు మేలు..
కీళ్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి శరీర బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం, వైద్యుల సూచనల మేరకు నడకవంటి తగిన వ్యాయామాలు చేయడం, పోషకాహారం తీసుకోవడం, కీళ్లపై అధిక ఒత్తిడి పడకుండా జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం. నొప్పి ఉన్నప్పుడు వ్యాయామాల విషయంలో వైద్యుల సూచనలు తీసుకోవాలి. సరైన సమయంలో వ్యాధిని గుర్తించడం, తగిన చికిత్స పొందడం ద్వారా నొప్పిని నియంత్రించడంతో పాటు కీళ్ల పనితీరును మెరుగ్గా కాపాడుకోవచ్చు.
స్వయంగా మందులు వాడితే ఆరోగ్యానికి ముప్పు
నేడు ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్ దినోత్సవం