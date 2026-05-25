 మండుతున్న ఎండలు.. ఆగుతున్న గుండెలు
మండుతున్న ఎండలు.. ఆగుతున్న గుండెలు

May 25 2026 10:09 AM | Updated on May 25 2026 10:09 AM

మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో..

గార్ల: మహబూబాబాద్‌ జిల్లా గార్ల మండలం పాతపోచారం గ్రామానికి చెందిన లింగాల రాజయ్య(75) నాలుగు రోజులుగా వీస్తున్న వడగాలులు, ఎండ తీవ్రతకు అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం మృతి చెందాడని కుటుంబీకులు పేర్కొన్నారు. అలాగే, కేసముంద్రం మున్సిపాలిటీ పరిధి బడితండాకు అజ్మీరా లచ్యా(80) గత కొద్దిరోజులుగా కొడుతున్న ఎండలకు అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. దీంతో ఆదివారం చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందాడు. అలాగే, నెల్లికుదురు మండల కేంద్రానికి చెందిన వీరగాని వీరమ్మ (84), కొత్త రామయ్య (86) ఇటీవల ఎండలు, వడగాలుల తీవ్రతకు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందారు. అలాగే, తొర్రూరు పట్టణానికి చెందిన పైండ్ల నర్సయ్య(45) ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఎండ వేడిమిలోనే దుస్తులు ఇసీ్త్ర చేస్తుండగా వాంతులు చేసుకుని కుప్పకూలాడు. దీంతో స్థానికులు మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం ఖమ్మం తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందాడు. అలాగే, తొర్రూరు మండలం అమ్మాపురం గ్రామానికి చెందిన అత్తిలి రాము(60) తొర్రూరులోని ఓ హోటల్‌లో కూలీగా పనిచేస్తున్నాడు. రెండు రోజుల నుంచి ఎండలో పనికి వెళ్లడంతో అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. కుటుంబీకులు ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందాడు. అలాగే, నాంచారిమడూరు గ్రామానికి చెందిన సోమ నారాయణ(65) పక్షవాతంతో ఇంటి వద్దే చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఆదివారం ఎండ వేడిమి తాళలేక మృతి చెందాడు. అలాగే, గూడూరు మండల కేంద్రంలోని చిట్యాలగడ్డకు చెందిన పాపని ఎల్లమ్మ (68) వడదెబ్బతో మృతి చెందింది. రెండు రోజులుగా ఎండ తీవ్రతతో ఇబ్బంది పడుతున్న ఎల్లమ్మ ఆదివారం చనిపోయినట్లు కుటుంబీకులు తెలిపారు.

ములుగు జిల్లాలో..

ఏటూరునాగారం: ములుగు జిల్లా ఏటూరునాగారం మండలం రామన్నగూడెం గ్రామానికి చెందిన దొడ్డ వెంకటయ్య(85) ఆదివారం ఉదయం బయటకు వెళ్లాడు. ఎండ తీవ్రతకు అస్వస్థతకు గురై చనిపోయినట్లు కుటుంబీకులు తెలిపారు. అలాగే, తాడ్వాయి మండలం కన్నెపల్లి గ్రామానికి చెందిన పాయం సుశీంద్ర (65) తునికాకు సేకరణకు వెళ్లి ఇంటికి వచ్చిన అనంతరం అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. కుటుంబీకులు గమనించి ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో చనిపోయింది.

జనగామ జిల్లాలో..

బచ్చన్నపేట : జనగామ జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం నాగిరెడ్డిపల్లికి చెందిన తేలు మల్లమ్మ (70) శనివారం సిద్దిపేట జిల్లా కొమురవెల్లిలో ఉంటున్న తన కూతురు వద్దకు వెళ్లింది. ఆదివారం ఉదయం అక్కడే అస్వస్థతకు గురి కాగా చికిత్స నిమిత్తం చేర్యాల ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యలో మృతి చెందింది. అలాగే, జఫర్‌గఢ్‌ శివారు వడ్డెగూడేనికి చెందిన తాటికాయల బాబు (49) రోజుమాదిరిగానే ఆదివారం ఎండలో కూరగాయలు విక్రయించాడు. సాయంత్రం అస్వస్థతకు గురికాగా కుటుంబీకులు చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. అలాగే, స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ మండలం రంగరాయగూడెం గ్రామానికి చెందిన తల్లీకూతుళ్లు మంద చంద్రమ్మ(80), కవిత(35) ఇటీవల కొడుతున్న ఎండలకు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. స్థానికులు శనివారం ఉదయం జనగామ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ అదేరోజు రాత్రి మృతిచెందారు.

జయశంకర్‌భూపాలపల్లి జిల్లాలో..

చిట్యాల: జయశంకర్‌భూపాలపల్లి జిల్లా చిట్యాల మండలం గుంటూరుపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఎర్రబోయిన జయలక్ష్మి(65) ఆదివారం వంట చెరుకు (కట్టెలు)తీసుకురావడానికి సమీపంలోని గుట్టపైకి వెళ్లింది. ఇంటికి వచ్చిన అనంతరం అస్వస్థకు గురై మృతి చెందినట్లు కుటుంబీకులు తెలిపారు.

వరంగల్‌ జిల్లాలో..

ఖిలా వరంగల్‌: వరంగల్‌ 40వ డివిజన్‌ కరీమాబాద్‌ కాముని పెంట ప్రాంతానికి చెందిన భవన నిర్మాణ కార్మికుడు బేతి అశోక్‌ (55) వడదెబ్బతో మృతి చెందాడు. అశోక్‌ రోజు వారీగానే శనివారం పనికి వెళ్లాడు. ఎండ దెబ్బ తగలి అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఎంజీఎం తరలిస్తుండగా మృతి చెందాడు. అలాగే, వరంగల్‌ ఉర్సు కరీమాబాద్‌ ప్రాంతానికి చెందిన మైదం శ్రీను(55) వడదెబ్బతో మృతి చెందాడు. శ్రీను శనివారం ఎండలో సెంట్రింగ్‌ పనిచేయడంతో అస్వస్థతకు గురై ఆదివారం ఉదయం మృతి చెందాడు. అలాగే, దుగ్గొండి మండలం వెంకటాపురం గ్రా మానికి చెందిన గోర్కటి లింగమ్మ(70) తన తమ్ముడు అనారోగ్యం బారిన పడడంతో శనివారం ఆత్మకూరు మండలం చౌళ్లపల్లి గ్రామానికి వెళ్లింది. తిరిగే వచ్చే క్రమంలో వడదెబ్బతో అస్వస్థతకు గురైంది. కుటుంబీకులు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లే క్రమంలో ఆదివారం మృతి చెందింది. అలాగే, గీసుకొండ మండలంలోని 15వ డివిజన్‌ పరిధి గొర్రెకుంటకు చెందిన మహిళా కూలీ గడ్డం పద్మ (55) శనివారం మిరపకాయలు తొడిమెలు తీయడానికి కూలీకి వెళ్లింది. ఎండ తీవ్రతకు అస్వస్థతకు గురై ఇంటికి వచ్చింది. దీంతో కుటుంబీకులు వెంటనే వరంగల్‌లోని ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ అదే రోజు రాత్రి మృతి చెందింది. అలాగే, వర్ధన్నపేటకు చెందిన చందు ఐలయ్య(88) ఎండ తీవ్రత తట్టుకోలేక అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. కుటుంబ సభ్యులు గమనించి ఉపశమన చర్యలు చేపట్టేలోపే మృతిచెందాడు. అదేవిధంగా మండలంలోని ఇల్లంద గ్రామానికి చెందిన వనం వజ్రమ్మ(70), రొడ్డ సుశీల(65) వడదెబ్బతో మృతిచెందినట్లు స్ధానికులు తెలిపారు.

హనుమకొండ జిల్లాలో..

భీమదేవరపల్లి మండలం గాంధీనగర్‌కు చెందిన తూముల రాజయ్య (68) రెండు రోజుల క్రితం వడదెబ్బ తగిలి అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే వరంగల్‌ ఎంజీఎం తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తెల్లవారుజామున మృతి చెందాడు. అలాగే, గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ 8వ డివిజన్‌ కొత్తూర్‌ మార్కెట్‌ ప్రాంతంలో నివసించే ఎండి.బియాబానీ (65) కొత్తూర్‌ నాన్‌ వెజ్‌ మార్కెట్‌లో దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. దుకాణం నుంచి ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్తూ రోడ్డుపై పడిపోయాడు.108 సిబ్బందికి సమాచారం అందించగా వారు వచ్చి చూసి చనిపోయాడని నిర్ధారించారు. అలాగే, ఐనవోలు మండలం కొండపర్తి గ్రామానికి చెందిన నీరటి అనసూర్య(58) ఎండలకు శనివారం అస్వస్థతకు గురైంది. దీంతో కుటుంబీకులు ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందింది. అలాగే, హనుమకొండ జిల్లా పరకాల మండలం వెల్లంపల్లి గ్రామానికి చెందిన నూక సాంబయ్య (65) వడదెబ్బతో మృతిచెందాడు.

వడదెబ్బతో జనం పిట్టాల్లా రాలుతున్నారు. ఆదివారం ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో 26 మంది మృతి చెందారు. దీంతో ఆయా కుటుంబాలతోపాటు గ్రామాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

వడదెబ్బతో ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో

26 మంది మృతి

