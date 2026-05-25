పులకించిన భక్తజనం

కాళేశ్వరం: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరంలో జరుగుతున్న సరస్వతీనది అంత్య పుష్కరాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఆదివారం సెలవుదినం కావడంతో పాటు పిల్లలకు వేసవి సెలవులు కూడా ఉండడంతో రాష్ట్రంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తరలొచ్చారు. త్రివేణి సంగమంలో పుష్కర పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. నదీమాతకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పితృతర్పనాలు, పిండప్రదాన పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయంలో క్యూలైన్లో కిక్కిరిశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా క్యూలైన్ల వద్ద కూలర్లు ఏర్పాటు చేశారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు వీల్చైర్లతో దర్శనం చేయించారు. ఆలయంలో శివకల్యాణ మండపం వద్ద యాగశాలలో నవగ్రహా హోమం నిర్వహించారు.
అవని పీఠాధిపతి పూజలు..
అవని శృంగేరి జగద్గురువులు, శంకరాచార్య మహాసంస్థానం స్వామి అద్వైతానంద భారతి పుష్కర స్నానం చేశారు. శ్రీకాళేశ్వరముక్తీశ్వరుడి ఆలయ రాజగోపురం వద్ద వేదపండితులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు. గర్భగుడిలో పూజలు నిర్వహించారు. శ్రీశుభానందాదేవి, సరస్వతి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. అడిషనల్ కమిషర్ జ్యో తి, ఆర్జేసీ రామకృష్టారావు, ఈఓ మహేశ్, చైర్మన్ అవదాని మోహన్శర్మ ఉన్నారు. మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి, టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి దుద్దిళ్ల శ్రీనుబాబులు పుష్కర స్నానాలు చేశారు.
ఘనంగా హారతి, తెప్పోత్సవం..
సాయంత్రం సరస్వతీఘాట్ వద్ద సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా డాక్టర్ రాజేశ్వరీ సాయినాథ్, శిష్యులతో నృత్య కదంబం, నాట్యాచార్య గజ్జెల రంజీత్ కుమార్తో పేరిణి నాట్యం ప్రదర్శించారు. కాశీ పండితులతో గోదావరి హారతి కార్యక్రమం వైభవంగా నిర్వహించారు. భక్తులు హారతి కార్యక్రమం చూసేందుకు తరలొచ్చారు. తెప్పోత్సవంలో ఉత్సవ మూర్తులకు పూజలు చేసి జలవిహారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఏర్పాట్లను దేవాదాయశాఖ అధికారులు, కలెక్టర్ రాహుల్శర్మ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణను ఎస్పీ సంకీర్త్ పర్యవేక్షించారు. రాత్రి వరకు సుమారు 40వేల మంది వరకు పుష్కర స్నానాలు చేసి దర్శనాలు చేసుకున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నాలుగో రోజు భక్తుల రద్దీ
అద్వైత భారతిస్వామి పుష్కర స్నానం, ఆలయంలో పూజలు
మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే చామకూర
మల్లారెడ్డి, టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనుబాబు పుష్కర స్నానం, పూజలు