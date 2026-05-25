‘గ్రేటర్‌’ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యం

కాజీపేట అర్బన్: గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో అన్ని డివిజన్లను కాంగ్రెస్ పార్టీ కై వసం చేసుకోవడమే మన ముందున్న సవాల్ అని రాజ్యసభ సభ్యుడు వేం నరేందర్రెడ్డి అన్నారు. హనుమకొండ హంటర్ రోడ్డులోని డీ కన్వెన్షన్ హాల్లో వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డి అధ్యక్షతన ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన సన్మాన సభకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా మారుమూల కేసముద్రం గ్రామంలో జన్మించిన తనను కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా.. సీఎం రేవంత్రెడ్డి సారథ్యంలో ఎంపిక చేయడం అందరి ఆశీస్సులతోనే సాధ్యమైందన్నారు. ఓరుగల్లు అభివృద్ధి, నగరాన్ని రెండో రాజధానిగా తీర్చిదిద్దేందుకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారని పేర్కొన్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని 11 నియోజకవర్గాల్లో రూ.2,200 కోట్లతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్, మురుగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి రూ.5,200 కోట్లు, తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి రూ.500 కోట్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రెయినేజీ నిర్మాణానికి రూ.4,870 కోట్లు కేటాయించారని వివరించారు. ఇక్కడే స్పోర్ట్స్ కళాశాల ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. జూలై మొదటి వారంలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్కు శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఏడాదిన్నరలోపు ఢిల్లీ నుంచి మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్కు డైరెక్ట్గా విమానంలో ప్రయాణించే అవకాశం ఉందన్నారు. మంత్రి కొండా సురేఖ మాట్లాడుతూ.. అప్పట్లో తాను కాంగ్రెస్, నరేందర్రెడ్డి టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు తమ ప్రత్యర్థి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు ఉండేవారని పేర్కొన్నారు. అయినా నరేందర్రెడ్డి తనతో ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడేవారని గుర్తుచేశారు. మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ కేసముద్రం నుంచి వేం నరేందర్రెడ్డి ఢిల్లీస్థాయికి ఎదగడం సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు. తన రాజకీయ ఎదుగుదలకు సోదరుడిలా ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారని వివరించారు. అనంతరం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీ, కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులు, కార్యకర్తలు వేం నరేందర్రెడ్డిని ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీ కడియం కావ్య, ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, కడియం శ్రీహరి, గండ్ర సత్యనారాయణరావు, ఎమ్మెల్సీ బస్వరాజు సారయ్య, రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, హనుమకొండ డీసీసీ అధ్యక్షుడు, ‘కుడా’ చైర్మన్ ఇనగాల వెంకట్రాంరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
