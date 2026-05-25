కాజీపేటకు మరో బిహార్‌ కనెక్టివిటీ

సాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్: దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో ప్రయాణికులకు మరో కీలక రైలు సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రత్యేక రైలుగా నడుస్తున్న రక్సల్–తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ను క్రమబ ద్ధీకరిస్తూ 17433/34 నంబర్లతో వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్గా రై ల్వే శాఖ ప్రకటించింది. జూన్ 1వ తేదీ నుంచి తిరుపతి–రక్సల్ మార్గంలో 17433 నంబర్తో, జూన్ 4 నుంచి రక్సల్–తిరుపతి మార్గంలో 17434 నంబర్తో ఈ రైలు సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
కాజీపేటకు ప్రాధాన్యం.. తెలంగాణలో
కీలక స్టేషన్లకు స్టాప్
ఈ రైలుకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కృష్ణా జంక్షన్, వికా రాబాద్ జంక్షన్, లింగంపల్లి, సికింద్రాబాద్ జంక్షన్, చర్లపల్లి, కాజీపేట జంక్షన్, పెద్దపల్లి జంక్షన్, మంచి ర్యాల, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ స్టేషన్లలో హాల్ట్ కల్పించారు. ముఖ్యంగా కాజీపేట జంక్షన్కు ఈ రైలు ఆగడం వల్ల ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాల ప్రజలకు బిహార్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక రైలు సౌకర్యం మరింత విస్తరించనుంది.
ఉత్తర భారతానికి సులభ ప్రయాణం..
– రాంచీ, రాయ్పూర్, ధన్బాద్, సమస్తీపూర్
వరకు కనెక్టివిటీ..
రక్సల్–తిరుపతి వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా జార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీ, ఛత్తీస్గఢ్ రాజధాని రాయ్పూర్తో పాటు దుర్గ్, గోండియా, బిలాస్పూర్, ఝార్సుగూడ, రూర్కెలా, బొకారో స్టీల్ సిటీ, ధన్బాద్, ఝఝా, జాసీదిహ్, చిత్తరంజన్, బరౌని, దర్భంగా, సమస్తీపూర్, సీతామర్హి వంటి ప్రధాన పట్టణాలకు ప్రయాణ సౌకర్యం లభించనుంది. అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కడప, ఎరగ్రుంట్ల, తాడిపత్రి, గుంతకల్లు, ఆదోని, కర్ణాటకలో రాయ్చూర్ జంక్షన్లలో కూడా ఈ రైలు ఆగనుంది.
నేపాల్ వెళ్లేవారికి కూడా ఉపయోగం..
–జాసీదిహ్లో దిగితే బైద్యనాథ్ దర్శనం సులభం..
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నుంచి బిహార్ రాష్ట్రంలోని రక్సల్కు వెళ్లేందుకు వారానికి ఒక్కరోజే 17005/06 హైదరాబాద్ నాంపల్లి–రక్సల్ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంది. కొత్తగా కాజీపేట మీదుగా నడిచే ఈ రైలు వల్ల తెలంగాణ ప్రజలకు అదనపు సౌకర్యం కలగనుంది. రక్సల్ నుంచి నేపాల్ దేశానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అలాగే, జాసీదిహ్ జంక్షన్లో దిగితే ప్రముఖ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం బైద్యనాథ్ ధామ్ దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
24 బోగీలు.. విస్తృత సౌకర్యాలు
17433/34 రక్సల్–తిరుపతి–రక్సల్ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో మొత్తం 24 బోగీలు ఉండనున్నాయి. ఇందులో 3 సెకండ్ ఏసీ కోచ్లు, 5 థర్డ్ ఏసీ కోచ్లు, 10 స్లీపర్ కోచ్లు, 4 జనరల్ బోగీలు, 2 ఎస్ఎల్ఆర్ (వికలాంగులు, లగేజీ) బోగీలు ఉంటాయి. ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వే శాఖ ఈ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సమాచారం.
