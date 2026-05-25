ఐకమత్యమే మహాబలం..

May 25 2026 10:09 AM | Updated on May 25 2026 10:09 AM

అమ్మమ్మ చెప్పిన కథ

కాజీపేట : హాయ్‌ నాపేరు బి. శ్రీదత్త విఠల. నేను వేసవి సెలవులకు మా అమ్మమ్మ గారి ఊరు అన్నారం షరీఫ్‌కు వెళ్లా. అక్కడ మా అమ్మమ్మ కృష్ణవేణి మంచి కథలు చెప్పింది. ఇందులో అందరం కలిసి ఉంటే కలిగే లాభంపై చక్కటి కథను వినిపించింది. ఇది నాకు ఎంతో నచ్చంది. ఒక ఊరిలో రాఘవయ్య అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతను చాలా ఆస్తిపరుడు. అతనికి నలుగురు కొడుకులు ఉండేవారు. వారు పిల్లాపాపాలతో సుఖంగా జీవించేవారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత రాఘవయ్య అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. తన తర్వాత ఆస్తి చూసుకోవడానికి కొడుకులకు అప్పజెప్పాలని అనుకుంటాడు. వారంతా ఎవరికి వారు నాకే దక్కాలని ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ ఆస్తి అంత ఒక్క దగ్గరే ఉండాలని, ముక్కలు చేయొద్దని రాఘవయ్య భావించాడు. అలా కొడుకులకు చెప్పాడు. అయినా వాళ్లు వినలేదు. దీంతో బుద్ధి చెప్పాలని రాఘవయ్య ఒకరోజు కొడుకులకు నాలుగు కట్టెలు తెమ్మన్నాడు. అందరిని నిలబెట్టాడు. ఒక్కొక్కరిని ఆ కట్టెలు విరగగొట్టమన్నాడు. అందరూ విరిచేశారు. తర్వాత అందరి చేతుల నుంచి కట్టెలు తీసుకుని ఒక కట్టలా కట్టాడు దానిని విరవమన్నాడు. అందరూ ప్రయత్నించారు. ఒక్కరు కూడా విరవలేకపోయారు. అప్పుడు రాఘవయ్య చూశారా మీరు ఒక్కొక్కరుగా ఉంటే మీకు నష్టం కలుగుతుంది. మిమ్మలను ఎవరు విడదీయగలుగుతారు. అదే మీరు ఉమ్మడిగా ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరూ విడదీయలేరు.

నీతి: కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం,

ఐకమత్యమే మహాబలం

