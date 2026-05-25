తొర్రూరు రూరల్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతోనే ధాన్యం కొనుగోళ్లలో జాప్యం చోటు చేసుకుంటుందని బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకుడు లేగా రామ్మోహన్రెడ్డి అన్నారు. బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం మండలంలోని అమ్మాపురంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను పార్టీ నాయకులు సందర్శించారు. రైతులతో మాట్లాడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రామ్మోహన్రెడ్డి మాట్లాడుతూ...రైతులు కొనుగోలు కేంద్రానికి ధాన్యం తీసుకువచ్చి రోజుల తరబడి ఎదురుచూస్తున్నారని, కాంటా ఆలస్యం చేయడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. లారీలు, గన్నీ సంచుల కొరత తీర్చి కొనుగోళ్ల వేగం పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో బీ జేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు పల్లె కుమార్, రూరల్ అధ్యక్షుడు గట్టు రాంబాబు, అర్బన్ అధ్యక్షుడు పైండ్ల రాజేష్, నాయకులు సిరిపాటి విశాల్, యాకమ్మ, మహేష్, సురేష్ పాల్గొన్నారు.
‘అనుచిత వ్యాఖ్యలు సరికాదు’
గార్ల : ఎమ్మెల్యే కోరం కనకయ్యపై కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు సరికాదని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తాళ్లపల్లి కృష్ణగౌడ్, మండల సర్పంచ్లు డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం గార్లలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. ఎమ్మెల్యే, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ వడ్లమూడి దుర్గాప్రసాద్పై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేసిన వారిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు.
పరామర్శ
మహబూబాబాద్ రూరల్ : మహబూబాబాద్ పట్టణంలోని ఆదర్శనగర్ కాలనీకి చెందిన సుంకు రాజేశ్వరరావు మృతిచెందగా ఎమ్మెల్యే భూక్య మురళీనాయక్, ఎమ్మెల్సీ తక్కెళ్లపల్లి రవీందర్ రావు ఆదివారం బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. డీసీసీ అధ్యక్షురాలు భూక్య ఉమ, డీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు జెన్నారెడ్డి భరత్ చందర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ వార్డు కౌన్సిలర్లు పద్మం ధనలక్ష్మిప్రవీణ్, సలువాది దిలీప్, బద్దెపురపు ఐశ్వర్యగోపి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
చిన్నగూడూరు : మండల కేంద్రానికి చెందిన మాజీ సర్పంచ్ కంచనపల్లి వెంకన్న తండ్రి గురువయ్య శనివారం సాయంత్రం మృతి చెందాడు. ఆదివారం చిన్నగూడూరు సర్పంచ్ బత్తెం రమేష్ స్థానిక నాయకులతో కలిసి గురువయ్య మృతదేహాన్ని సందర్శించి నివాళులర్పి ంచాడు. అనంతరం బాధిత కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించాడు.
విద్యుదాఘాతంతో
ఎలక్ట్రీషియన్ మృతి
బయ్యారం : ట్రాన్స్ఫార్మర్ వద్ద ఫీజు వేయబోయి విద్యుదాఘాతంతో ఓ ఎలక్ట్రీషియన్ మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన ఆదివారం మండలంలోని సత్యనారాయణపురం వద్ద చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మండలంలోని గంధంపల్లి గ్రామానికి చెందిన మాచెర్ల శ్రీనివాస్ (52) ఎలక్ట్రీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అదే గ్రామానికి చెందిన చెమట కుమారస్వామి వ్యవసాయ బావి వద్ద ఉన్న మోటార్కు విద్యుత్ సరఫరా కావడం లేదని శ్రీనివాస్ను తీసుకెళ్లాడు. దీంతో శ్రీనివాస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వద్ద ఫీజులు వేసే పనిచేస్తుండగా విద్యుత్ షాక్కు గురై కిందపడిపోయాడు. వెంటనే అతడిని చికిత్స నిమిత్తం మహబూబాబాద్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుడి కు మారుడు శివ ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై ప్రశాంత్బాబు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పాడి గేదె..
చిన్నగూడూరు : ప్రమాదవశాత్తు విద్యుదాఘాతంతో పాడి గేదె మృతి చెందింది. ఈ సంఘటన మండలంలోని విస్సంపల్లిలో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. విస్సంపల్లికి చెందిన రైతు అల్లి రాజశేఖర్ రోజు మాదిరిగానే తన పాడి గేదెను గ్రామ శివారు పంట పొలాల్లో మేతకు తీసుకువెళ్లాడు. గేదె నీళ్లు తాగేందుకు బోరు వద్దకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో బావులకు విద్యుత్ సరఫరా అందించే మెయిన్ లైన్ వడగాలికి తెగిపడి గేదైపె పడడంతో ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్షాక్ తగిలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. సుమారు రూ.40వేలు నష్టం వాటిల్లినట్లు బాధితుడు వాపోయాడు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతు వేడుకుంటున్నాడు.