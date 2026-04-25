పంటలకు నానో యూరియా వాడాలి

● డీఏఓ బి.సరిత
కురవి: రైతులు తమ పంటలకు నానో యూరియా వాడాలని, తద్వారా భూసారం దెబ్బతినకుండా అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చని డీఏఓ బి.సరిత అన్నారు. శుక్రవారం మండలంలోని గుండ్రాతిమడుగు(విలేజి) సొసైటీలోని రికార్డులను పరిశీలించి మొక్కజొన్న రైతులతో మాట్లాడారు. కురవి ఆంధ్రాబ్యాంకు సొసైటీలోని రికార్డులను ఆమె పరిశీలించారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రైతులు విచ్చలవిడిగా ఎరువులు వాడడం వల్ల భూ సారం దెబ్బతింటుందన్నారు. అవసరం మేరకు రసాయనిక ఎరువులు వాడాలన్నారు. యూ రియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా నానో యూరియా వాడాలని సూచించారు. మొక్కజొన్న, వరి కోసిన వెంటనే కాల్చుతున్నారని, వాతావరణ కాలుష్యంతో పాటు భూమిలో ఉండే అనేక రకాల సూక్ష్మజీవులు చనిపోతున్నాయని తెలిపారు. ఏఓ నరసింహరావు, సొసైటీ సీఓలు జితేందర్, వెంకన్న ఉన్నారు.