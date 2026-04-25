ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తాం..

నర్సింహులపేట మండలంలో మొక్కజొన్న రైతులు నష్టపోయి న విషయంపై ఫిర్యాదులు వ చ్చాయి. అయితే దిగుబడి, విత్తనాల నాణ్యత మొదలైన అంశాలను పరిశీంచేందుకు శాస్త్రవేత్తలు రావాలి. శాస్త్రవేత్తలను పంపించి పంట దిగుబడిని పరిశీలించాలని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం.
– సరిత, జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారి
ఏజెంట్ల మాట నమ్మితే దగా చేశారు..
కంపెనీల ఏజెంట్లు చెప్పిన మాటలు విని ఐదు ఎకరాల్లో ఆడ, మగ మొక్కజొన్న పంట సాగుచేశాను. దిగుబడి రాలేదు. దీంతో మొక్కజొన్నలు అమ్మిన డబ్బులు పోగా మరో రూ.2లక్షల మేరకు నష్టం జరిగింది. వ్యవసాయ అధికారుల వద్దకు వెళ్తే న్యాయం చేయలేదు. దీంతో వినియోగదారుల ఫోరం వద్దకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాం. అధికారులు స్పందించి మాకు న్యాయం చేయాలి.
– భూక్య సుక్య, నర్సింహులపేట