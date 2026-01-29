తల్లుల సేవలో 36 ఏళ్లు
మేడారం(వరంగల్ క్రైం): మేడారం సమ్మక్క–సారలమ్మ తల్లుల సేవలో 36 ఏళ్లు పనిచేయడం తన జీవితానికి దక్కిన గొప్ప వరమని రిటైర్డ్ ఎస్పీ కటకం మురళీధర్ తెలిపారు. 1990 ప్రొహిబిషన్ ఎస్సై నుంచి ఎస్పీ వరకు సేవలు అందించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఏటూరునారం ఎస్సైగా, ములుగు సీఐగా, డీఎస్పీగా పనిచేసిన క్రమంలో జాతరలో సేవలందించినట్లు గుర్తుచేశారు. 2014 నుంచి అమ్మవార్లను వనం నుంచి గద్దెలకు తీసుకువచ్చేటప్పుడు విధులు నిర్వర్తించినట్లు వివరించారు. గత ఏడాది రాచకొండ కమిషనరేట్ టాస్క్ఫోర్స్ విభాగం నుంచి ఎస్పీగా రిటైర్డ్ అయినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈసారి కూడా జాతరలో విధులు నిర్వర్తించే భాగ్యం కలగడం ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు.