పొరుగు రాష్ట్రాల మద్యాన్ని కట్టడి చేయండి

కర్నూలు: పొరుగు రాష్ట్రాల మద్యం జిల్లాలోకి రా కుండా దాడులు విస్తృతం చేయాలని ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ నోడల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీదేవి క్షేత్రస్థాయి అధికారులను ఆదేశించారు. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల ఎకై ్సజ్ ఇన్స్పెక్టర్లతో తన కార్యాల యంలో మంగళవారం నెలవారీ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ కమిషన ర్ మాట్లాడుతూ నాటుసారా తయారీదారులు, పా త నేరస్థులపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలన్నారు. నాటుసారా తయారీదారులపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చే యాలన్నారు.గంజాయి పెంపకం, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సరఫరాను అరికట్టేందుకు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా నిఘాను మరింత విస్తృతం చేయాలన్నారు. ఎకై ్సజ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రావిపాటి హనుమంతరావు, కర్నూలు, నంద్యాల ఎకై ్సజ్ అధికారులు మచ్చ సుధీర్ బాబు, ఎస్.రవికుమార్, అసిస్టెంట్ ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ రామకృష్ణారెడ్డి, ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్స్పెక్టర్లు సమీక్ష సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.