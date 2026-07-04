రైతులకు నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాతే భూముల సర్వే

● జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ సిరి
తుగ్గలి: రైతులకు నోటీసులు అందించిన తర్వాతే భూముల సర్వే చేయాలని అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ సిరి ఆదేశించారు. సర్వే పూర్తయిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ కాపీ ఒక దాన్ని సంబంధిత రైతుకు అందజేయాలన్నారు. ఒక నెల–ఒక నియోజకవర్గం–ఒక గ్రామం పర్యటనలో భాగంగా శుక్రవారం తుగ్గలిలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించారు. జాయింట్ కలెక్టర్ నూరుల్ ఖమర్తో కలిసి ప్రజల నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ అర్జీలు స్వీకరించారు. వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పరిష్కారానికి త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. పీజీఆర్ఎస్లో అధికంగా భూ సమస్యల పరిష్కారం కోసమే అర్జీలు ఇచ్చారు. ప్రజల నుంచి మొత్తం 300 అర్జీలు రాగా వాటిలో 105 పరిష్కరించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు. అర్జీలు పరిష్కరించలేని వాటికి కారణాలు తెలియజేయాలని అధికారులకు సూచించారు. జొన్నగిరి–తుగ్గలి మార్గమధ్యలో కాల్వలో పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారాన్ని తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. డీపీవో భాస్కర్, డీఆర్డీఏ పీడీ రమణారెడ్డి, డివిజన్ స్థాయి అధికారులు, పత్తికొండ ఆర్డీవో సీహెచ్ ఓబులేసు, తహసీల్దార్ రవి, ఎంపీడీఓ విశ్వమోహన్ పాల్గొన్నారు.