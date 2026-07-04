ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపాం

జిల్లాలోని పలు గ్రామాల మీదుగా వెళ్లే రహదారులతో పాటు ప్రధాన రహదారుల్లోని ఆరు వంతెనలను పునర్నిర్మించాలని, తొమ్మిది వంతెనలకు మరమ్మతుల చేపట్టాలని ప్రభుత్వానికి నివేదించాం. ఇందుకు రూ.21.27 కోట్లు అవసరమవుతాయని జిల్లా కలెక్టర్ ద్వారా ప్రతిపాదనలు పంపాం. ప్రభుత్వం నిధులను విడుదల చేస్తే ఈ వంతెనల నిర్మాణాన్ని చేపడతాం. అయితే ఈ వంతెనల వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా తాత్కాలిక చర్యలు చేపట్టాం. – పీ మహేశ్వరరెడ్డి, ఎస్ఈ, ఆర్అండ్బీ
గిరిగెట్ల – చెన్నంపల్లి గ్రామాల మధ్య శిథిలమైన బ్రిడ్జి స్థానంలో నూతన దానిని సాధ్యమైనంత త్వరగా నిర్మించాల్సి ఉంది. పలు గ్రామాలకు వారధిగా ఉన్న ఈ బ్రిడ్జి కుంగిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయంగా మారింది. వర్షాలు వచ్చిన సందర్బాల్లో వర్షపు నీరు శిథిలమైన బ్రిడ్జిపై ఎక్కి ప్రవహించడంతో రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.– నాగిరెడ్డి, రామలింగయపల్లి, తుగ్గలి మండలం