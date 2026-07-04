‘ఓటు’తీసి పక్కన పెట్టు!

నియోజకవర్గాల వారీగా ఓటర్లు,
డిజిటలైజేషన్ వివరాలు..
సంఖ్య సంఖ్య
కర్నూలు(సెంట్రల్): స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్ రివిజన్(ఎస్ఐఆర్)లో ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లు ఇవ్వడానికి కేవలం 11 రోజులే మిగిలాయి. జూలై 14వ తేదీలోపు ఫామ్లను ఇవ్వకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. అనుకోకుండా ఓటరు జాబితా నుంచి కూడా తొలగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్లు వెంటనే తమ ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లను పూర్తి చేసి ఇవ్వాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. వెంటనే 2002, 2025 జాబితాల వివరాలతో ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లను నింపి దగ్గరికీ వచ్చే బీఎల్ఓకు అందజేస్తే ఓటు భద్రంగా ఉంటుంది.
జిల్లాలో 37.74 శాతమే
ఫామ్ల డిజిటలైజేషన్
కర్నూలు జిల్లాలో ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ నెమ్మెదిగా సాగుతోంది. ఇప్పటి వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎనిమిది నియోజకవర్గాల పరిధిలో 37.74 శాతం ఫామ్లను మాత్రమే బీఎల్ఓలు డిజిటలైజేషన్ చేశారు. జిల్లాలో మొత్తంగా 20,86,119 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 97.75శాతమందికి అంటే 20,39,186 మంది ఓటర్లకు ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లు ఇచ్చారు. ఓటర్లు వాటిని తమ వివరాలతో నింపి తిరిగి బీఎల్ఓకు ఇచ్చే ప్రక్రియ అయిన డిజిటలైజేషన్ విధానం నెమ్మదిగా సాగుతోంది. ఇప్పటి వరకు కేవలం 7,87,359 మంది మాత్రమే తమ ఫామ్లను నింపి వెనక్కి ఇచ్చారు. ఇందులో డిజిటలైజేషన్ ప్రకియలో ఆలూరు 46.75 శాతంతో ముందంజలో ఉండగా...30.12 శాతంతో ఆదోని అట్టడుగు స్థానంలో ఉంది. తరువాతి స్థానాల్లో కర్నూలు 31.41 శాతం, పాణ్యం 33.62 శాతం, మంత్రాలయం 37.85 శాతం, ఎమ్మిగనూరు 40.41 శాతం, పత్తికొండ 41.21 శాతం, కోడుమూరులో 42.83 శాతాల్లో నిలిచాయి.
నియోజకవర్గంపేరు మొత్తం ఓటర్ల డిజిటలైజేషన్
కర్నూలు 2,74,622 86,247 పాణ్యం 3,35,015 1,12,646
పత్తికొండ 2,26,970 93,537
కోడుమూరు 2,51,496 1,07,707
ఎమ్మిగనూరు 2,53,206 1,02,309
మంత్రాలయం 2,12,841 80,557
ఆదోని 2,67,980 80,944
ఆలూరు 2,63,989 1,23,412
మొత్తం 20,86,119 7,87,359
శని, ఆదివారాల్లో ప్రత్యేక క్యాంపులు
ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ల డిజిటలైజేషన్ కోసం జిల్లా ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. శని, ఆదివారాల్లో అన్ని పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో ప్రత్యేక క్యాంపులను నిర్వహిస్తోంది. అందులో ఓటర్లు పాల్గొని తమ ఫామ్లను సబ్మిట్ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. మరోవైపు ప్రతి రోజు ఒక్కో బీఎల్ఓ కనీసం 100 ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లను డిజిటలైజేషన్ చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లు ఇవ్వడానికి
11 రోజులే గడువు
జిల్లాలో పుంజుకోని
డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ
శని, ఆదివారాల్లో స్పెషల్ క్యాంపెయిన్