● టీడీపీ నుంచి వైఎస్సార్సీపీలోకి చేరిక
కౌతాళం: వైఎస్సార్సీపీతోనే గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని, అందుకే టీడీపీని వీడి వైఎస్సార్సీపీలో చేరుతున్నట్లు పొదలకుంట వాసులు బసిరెడ్డి గౌడ్, బుసప్ప గౌడ్, అమ్రేష్ గౌడ్, చెన్నప్ప గౌడ్, రెడ్డి గౌడ తెలిపారు. శుక్రవారం పొదలకుంట గ్రామం నుంచి 12 కుటుంబాల సభ్యులు, 50 మంది టీడీపీ నుంచి వైఎస్సార్సీపీలో చేరారు. వీరికి వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు వై. ప్రదీప్ రెడ్డి శాలువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఐదేళ్ల కాలంలో గ్రామాల్లో అనే సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యాయన్నారు. మంత్రాలయం నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే వై. బాలనాగిరెడ్డి అన్ని గ్రామాలకు సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అభివృద్ధి చేశారన్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందడం లేదన్నారు. రాబోయేది వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమేనన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదీప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. పొదలకుంట గ్రామంలో గౌడ్ కుటుంబాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో మల్లయ్య, ఎంపీటీసీ మూకన్న, వెంకట్రామిరెడ్డి పాల్గొన్నారు.