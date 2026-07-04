అనుమానాస్పద స్థితిలో మేల్‌ నర్సు మృతి

కర్నూలు: కర్నూలులోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న జెమ్కేర్ కామినేని హాస్పిటల్లో మేల్ నర్సుగా పనిచేస్తున్న కేశవ (25) అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందాడు. బుధవారపేటకు చెందిన కందుల కృష్ణ, గౌరి దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు సంతానం. రెండో కుమారుడైన కేశవ బీఎస్సీ నర్సింగ్ పూర్తి చేసి రెండు సంవత్సరాలుగా జెమ్కేర్ కామినేని హాస్పిటల్లో మేల్ నర్స్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ నెల 2వ తేదీ సాయంత్రం విధులకు వెళ్తున్నట్లు ఇంట్లో చెప్పి శుక్రవారం ఉదయం హాస్పిటల్ మొదటి అంతస్తులో మంచంపై శవమై కనిపించాడు. ఆసుపత్రిలో ఉన్నవారు గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ ద్వారా సమాచారమిచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులు హాస్పిటల్ వద్దకు చేరుకుని కేశవను తట్టి లేపినా స్పహ లేకుండా పడివున్నట్లు గుర్తించారు. అతని మంచం పక్కన ప్రొపోఫాల్, మిడజోలాం, రొకురోనియం, పొటాషియం క్లోరైడ్ వంటి మందుల ఖాళీ సీసాలు పడివున్నాయి. అతని చేతికి ఐవీ రూపంలో మందులను స్వయంగా వేసుకున్నట్లు సీసీ కెమెరాలో నిక్షిప్తమైవున్నట్లు ఆసుపత్రి నిర్వాహకులు కుటుంబ సభ్యులకు చూపించారు. అయితే తన కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకునేంత బలహీనమైన మనస్తత్వం కలవాడు కాదని, అతని మరణంపై అనుమానాలు ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న నాల్గో పట్టణ పోలీసులు ఆసుపత్రి వద్దకు చేరుకుని పరిసరాలను పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రిలోని మార్చురీ కేంద్రానికి తరలించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.