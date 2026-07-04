నాటుసారా స్థావరాలపై దాడులు

తుగ్గలి: అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల ఎకై ్సజ్ సిబ్బందితో నాటుసారా స్థావరాలపై శుక్రవారం వేకువజామున పోలీసులు దాడులు చేశారు. ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి వారివద్ద నుంచి 10లీటర్ల నాటుసారా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తుగ్గలి మండలం రోళ్లపాడు తండా, వైజి తండా, బాటతండా, మద్దికెరలో 1120 లీటర్ల బెల్లం ఊటను ధ్వంసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. నాటుసారా తయారు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అక్రమంగా మద్యం తయారు చేసినా, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రవాణా, విక్రయాలు జరిపిన వారిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. అలాంటివి జరిగితే వెంటనే తమకు సమాచారం అందించాలని పేర్లు గోప్యంగా ఉంచుతామన్నారు. దాడుల్లో పత్తికొండ, గుత్తి, డోన్ ఎకై ్సజ్ సీఐలు సువర్ణలత, శివసాగర్, వేణుగోపాల్రెడ్డి, కిషోర్కుమార్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీం, ఎకై ్సజ్ ఎస్ఐలు ప్రవీణ్నాయక్, రాజేష్, రాజేంద్రప్రసాద్, గోపాల్, జొన్నగిరి ఎస్ఐ మల్లికార్జున, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.