● వృద్ధురాలు గంగమ్మ
ఆదోని రూరల్: ‘నేను ఉదయం 9 గంటలకు ఇక్కడికి వస్తే డాక్టర్లు రాలేదు.. కష్టం ఎవరికి చెప్పాలి’ అని పెద్దకడబూరు మండలం గవిగట్టు గ్రామానికి చెందిన వృద్ధురాలు గంగమ్మ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పెద్దతుంబళం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి (పీహెచ్సీ)లో శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటలైనా వైద్యులు రాలేదు. ఈ సందర్భంగా వృద్ధురాలు మాట్లాడుతూ తాను కడుపునొప్పితో బాధపడుతూ అష్టకష్టాలు పడి ఆసుపత్రికి వచ్చానన్నారు. ఆసుపత్రికి ఎవరూ రాకపోతే బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలని ఆమె వాపోయారు. డాక్టర్లు ఆసుపత్రిలో ఉంటే తన లాంటి వారికి మేలు జరుగుతుందని తెలిపారు.