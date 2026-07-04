గురువా.. కనవా!

మంత్రాలయం: గురు రాఘవేంద్ర ప్రాజెక్టు జలాశయాలపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కాఠిన్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. జలాశయాల కట్టలపై జంగిల్ క్లియరెన్స్ చేయలేదు. వాటి భద్రతకు ముప్పు పొంచి ఉన్నా.. మరమ్మతులకు చిల్లిగవ్వ కేటాయించలేదు. తుంగభద్ర దిగువ కాలువ, తుంగభద్ర నది మధ్య ఉన్న ఆయకట్టును సస్యశ్యామలం చేయాలన్న సదుద్దేశంతో 1996లో అప్పటి ప్రభుత్వం గురురాఘవేంద్ర ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. తుంగభద్ర నదిలో నుంచి వరద నీటిని ఎత్తిపోసి పంట పొలాలకు సాగునీరు అందించేందుకు దశల వారీగా రూ.250 కోట్లు వెచ్చించి సూగూరు జలాశయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే 11 ఎత్తిపోతల పథకాలు నిర్మించారు. వీటి నుంచి 40 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాల్సి ఉంది. అయితే జలాశయాల నిర్వహణ తూతూ మంత్రంగా సాగుతోంది. వీటి గట్లు కంపచెట్లతో అడవులను తలపిస్తున్నాయి. చెట్లు ఏపుగా పెరిగిపోవడంతో అవి తెగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
పొంచి ఉన్న ప్రమాదం
మంత్రాలయం నియోజకవర్గ పరిధిలో మూగలదొడ్డి, దుద్ది, మాధవరం, బసలదొడ్డి, ఎత్తిపోతలతో పాటు సూగూరు మైనర్ ఇరిగేషన్ జలాశయం ఉంది. ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో చిలకలడోణ, పూలచింత, సోగనూరు ఎత్తిపోతల పథకాలు ఉన్నాయి. జలాశయాల గట్లు కంప, తుమ్మచెట్లతో మూసుకుపోయాయి. మాధవరం, బసలదొడ్డి, చిలకలడోణ, సోగనూరు, పూలచింత రిజర్వేయర్ల పరిస్థితీ అదే విధంగా ఉంది.
నిధుల కరువు
జంగిల్ క్లియరెన్స్ లేకపోవడంతో ఇటీవల సూగూరు జలాశయానికి మూడు చోట్ల గండ్లు ఏర్పడ్డాయి. గండ్లు పూడ్చేందుకు ప్రాజెక్టు అధికారగణం మూడు రోజులు పైగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. ఎలాంటి నిధులు లేకపోవడంతో గండ్లు పూడ్చడానికి అధికారులు తలలు పట్టుకున్నారు. గతంలోనూ బసలదొడ్డి, చిలకలడోణ రిజర్వేయర్లకు గండ్లు ఏర్పడాయి. అప్పుడు మాత్రం కట్టలకు ఎలుకలు కలుగులు తవ్వడంతోనే అని చేతులు దులుపుకున్నారు. జలాశయాల కట్టల నిర్మాణంలోనే సరైన మట్టిని వాడలేదన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.
రూ 17.40 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు
జలాశయాలకు నిర్వహణ కోసం రూ. 17.40 కోట్లతో ప్రతిపాదనలను అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపారు. జంగిల్ క్లియరెన్స్, పైపులైన్ల మరమ్మతుల కోసం రూ. 90 లక్షలు, వార్షిక నిర్వహణ రూ. 5.50 కోట్లు, చోరీకి గురైన పంప్హౌస్ ప్యానల్బోర్డులు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు రూ. 11 కోట్లు ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు. గురురాఘవేంద్ర ప్రాజెక్టు పరిధిలోని తొమ్మిది ఎత్తిపోతల పథకాల నిర్వహణకు ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు ఈఈ మల్లికార్జున తెలిపారు. ప్రతిపాదనలను పంపి నెలలు గడుస్తున్నా ప్రభుత్వం పైసా విదల్చలేదు.
అధ్వానంగా జలాశయాల గట్లు
పెరిగిపోయిన కంప చెట్లు
రూ.17.40 కోట్ల ప్రతిపాదనలకు
కూటమి సర్కారు చెల్లుచీటి
జలాశయాలకు పొంచి ఉన్న
గండ్ల ముప్పు
చంద్రబాబు పర్యటనతో ఒరిగిందేమీ లేదు!
గత నెల 25న సీఎం చంద్రబాబు జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా మంత్రాలయానికి వచ్చారు. మాధవరం గ్రామంలో 1,220 మంది కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ పర్యటనపై స్థానిక రైతాంగంతో పాటు పార్టీ కార్యకర్తలు సైతం ఎంతో ఆశపడ్డారు. గురురాఘవేంద్ర ప్రాజెక్టుపై నోరు మెదపుతారని ఎదురు చూశారు. చంద్రబాబు మాత్రం అందరి ఆశలపై నీళ్లు చల్లారు. అయితే సీఎం చంద్రబాబు అసలు అంశాన్ని పక్కనబెట్టి రాజకీయ విమర్శలకు దిగారు. ఎమ్మెల్యే వై. బాలనాగిరెడ్డిని లక్ష్యంగా చేస్తూ రెచ్చగొట్టే విమర్శలతో సరిపెట్టుకున్నారు. ఎలాంటి భరోసా ఇవ్వకుండానే హెలికాప్టర్లో ఎగిరిపోయారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం స్పందించి గురురాఘవేంద్ర ప్రాజెక్టుపై కనికరం చూపాలని రైతులు కోరుతున్నారు.