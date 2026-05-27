వెంటాడుతున్న డీజిల్‌ కష్టాలు

కోసిగి: ఇంధన ధరల పెరుగుదలకు తోడు మార్కెట్లో డీజిల్ కొరతతో రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల వర్షాల కురువడంతో ఖరీఫ్సాగుకు పొలాలు సిద్ధం చేసుకోవాల్సి ఉంది. అయితే, ట్రాక్టర్లు, నీటిని తోడే మోటార్లకు డీజిల్ అవసరం. దీంతో రైతులు డీజిల్ క్యాన్లతో పెట్రోల్ బంక్లకు క్యూ కట్టారు. పరిమిత సరఫరాతో గంటల తరబడి నిరీక్షించినా డీజిల్ దొరకుతుందోలేదో తెలియని పరిస్థితి. మంగళవారం ఉదయం కోసిగి ఇండియన్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఇలాంటి దృశ్యాలే కనిపించాయి. పనులు వదులుకొని రైతులు డీజిల్ కోసం గుమ్మికూడారు. కొందరు క్యాన్లు క్యూలో పెట్టగా.. మరికొందరు వాహనాలతో బారులుతీరారు. అధికారులు స్పందించి మండలంలో డీజిల్ కొరత లేకుండా చూడాలని రైతులు కోరుతున్నారు