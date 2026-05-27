ఇస్కఫ్‌ జిల్లా నూతన కమిటీ ఎన్నిక

కర్నూలు(సెంట్రల్): భారత సాంస్కృతిక సహకార స్నేహ సంఘం (ఇస్కఫ్) కర్నూలు జిల్లా నూతన కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్లు ఆ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తుంగ శ్రీధరరావు తెలిపారు. మంగళవారం బ్రహ్మారెడ్డి హాస్పిటల్ కాన్ఫరెన్స్ హాలులో ఇస్కఫ్ జిల్లా కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. జిల్లా అధ్యక్షుడు బి.సుంకన్న అధ్యక్షత వహించగా ముఖ్యఅతిథులుగా రాష్ట్రప్రధాన కార్యదర్శి తుంగ శ్రీధరరావు హాజరై మాట్లాడారు. తమ సంఘం ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలకు వ్యతిరేకంగా శాంతి కోసం ప్రజలను చైతన్యం చేస్తోందన్నారు. అనంతరం నూతన జిల్లా కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. జిల్లా అధ్యక్షుడిగా బి.నాగరాజు, ఉపాధ్యక్షులుగా ఎ.మాధవ శేఖర్, ఈ.నాగరాజుగౌడ్, డి.గణేష్ కెవీఎంసీ నాయుడు, నాగరాజు, జిల్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్.మనోహర్మాణిక్యం, జల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా బి.సుంకన్న, జిల్లా సహాయకార్యదర్శిగా ఎన్.నబీరసూల్, కొండప్ప, పి.రామకృష్ణారెడ్డి, కె.శ్రీనివాసులు, వి.నాగరాజు, జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడిగా జి.పుల్లయ్య, జిల్లా గౌరవ సలహాదారులుగా సి.రమేష్, జి.నాగశేషయ్య, నాగరాజుతోపాటు మరో 17 మంది జిల్లా కౌన్సిల్ సభ్యులను ఏకగ్రీవవంగా ఎన్నుకున్నారు.