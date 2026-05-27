అధికంగా ఎరువులు వాడొద్దు

వెలుగోడు: భూసార పరీక్ష ఫలితాలననుసరించి ఎరువులు వాడాలని, అధికంగా వాడితే అనర్థదాయకమని యాగంటిపల్లె కేవీకేకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్ రమణయ్య, డాక్టర్ సుధాకర్ రైతులకు సూచించారు.మండలంలోని బోయరేవుల, వేల్పనూరు గ్రామాల్లో రైతులకు ఎరువుల వాడకంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మండల వ్యవసాయ అధికారి స్వాతి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొని రైతులకు పంటల సాగులో అనుసరించాల్సిన శాసీ్త్రయ విధానాలపై అవగాహన కల్పించారు. పంటల దిగుబడులు పెరగాలంటే భూసార పరీక్షల ఆధారంగా మాత్రమే ఎరువులను వాడాలన్నారు. అధికంగా వాడితే భూసారం తగ్గడంతో పాటు పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరుగుతాయన్నారు. పీఎండీఎస్ కిట్స్ (జీలుగా పంటలు) సాగు చేసి భూసారాన్ని పెంచుకోవాలన్నారు. యాగంటిపల్లె కేవీకేలో భూసార పరీక్షలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పీఎండీఎస్ కిట్స్ కూడా తమ వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు.