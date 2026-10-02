అధికారం అండ.. కబ్జాకాండ

ఆక్రమణల చరలో జనార్దనపురం శ్మశాన వాటిక శ్మశాన భూమిలో ఆర్వో ప్లాంట్తో నీటి వ్యాపారం మరి కొంత భూమిని సెంటు రూ.5 లక్షలకు విక్రయించిన వైనం గుడివాడ ప్రజాప్రతినిధి అనుచరుడు కావడంతో పట్టించుకోని అధికారులు ఆధారాలతో కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు శూన్యం
అక్రమంగా ఆర్వో ప్లాంట్ నిర్మాణం
గుడివాడరూరల్: ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీ చెంతకు చేరిపోయే నాయకుడు అతను. అధికారం అండతో కబ్జాలకు తెగబడతాడు. ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాడు. గుడివాడ ప్రజాప్రతినిధి ముఖ్య అనుచరుడిగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నాడు. నందివాడ మండలంలోని ప్రధాన గ్రామమైన జనార్దనపురం శ్మశాన వాటిక భూమినే కబ్జా చేసి అమ్మేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా మరి కొంత భూమిలో ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి అడ్డగోలుగా నీటి వ్యాపారం చేస్తున్నాడు.
22ఏ నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నా..
జనార్దనపురం గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఆ నాయకుడి అక్రమాలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండా పోయింది. గ్రామంలో రీసర్వే నంబరు 99లో ఆరు ఎకరాల ప్రభుత్వ శ్మశాన వాటిక భూమి ఉంది. రికార్డుల ప్రకారం ఈ భూమి 22ఏ నిషేధిత జాబితాలో ఉంది. ఈ భూమిని విక్రయించడం, ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టడం చట్టరీత్యా నేరం. సుమారు రూ.7 కోట్ల విలువైన ఈ భూమిపై గుడివాడ ప్రజాప్రతినిధి ముఖ్య అనుచరుడి కన్ను పడింది. అతను శ్మశాన భూమిని ఆక్రమించి ఆపై సెంటు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షలకు విక్రయించి రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేశాడు. ఈ భూమి గుడివాడ పట్టణానికి దగ్గరలో ఉండటంతో కొనుగోలు చేసినవారు ఏకంగా పక్కా ఇళ్లు నిర్మించేశారు.
కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు శూన్యం
టీడీపీ నాయకుడి అక్రమాలపై అధికార పార్టీ నేతలే సమాచార చట్టం ప్రకారం ఆధారాలు సేకరించి గ్రామంలో అడ్డగోలుగా అక్రమాలు జరుగుతు న్నా యని కలెక్టర్కు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. గ్రామంలోని తాగునీటి చెరువు అభివృద్ధి విషయంలో ఎటువంటి పాట నిర్వహించకుండా చేపలు పట్టుకోవడమే కాకుండా, సదరు పట్టుబడి నిమిత్తం వచ్చిన నగదును పంచాయతీకి జమ చేయకుండా కైంకర్యం చేశారని పీజీఆర్ఎస్లో గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిల్టర్బెడ్ల మరమ్మతుల విషయంలో కాంట్రాక్టు దక్కించుకున్న వ్యక్తితో కలసి తూతూమంత్రంగా పనులు చేసి అడ్డగోలుగా బిల్లులు చేజిక్కించుకున్నారని, పంచాయతీలో చెయ్యని పనులకు సైతం బిల్లులు చేజిక్కించుకున్నారని ఆధారాలతో కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసినా ఇంత వరకు చర్యలు తీసుకోకపోవడం గమనార్హం. అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న టీడీపీ నాయకుడు గుడివాడ ముఖ్య ప్రజాప్రతినిధి అనుచరుడు కావడం వల్లే అధికారులు కూడా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు.
శ్మశాన భూమిని ఇతరులకు విక్రయించిన ఆ నాయకుడు కొంత స్థలంలో ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేశాడు. ఆర్వోప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ఆర్డబ్ల్యూఎస్, జిల్లాస్థాయి అధికారుల అనుమతులు అవసరం. ఆయితే ఆ నాయకుడు స్థానిక అధికారుల అండదండలతో ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు సృష్టించి ఆర్వో ప్లాంట్ నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ ప్లాంట్కు వాటర్ బాటిళ్లు, ప్యాకెట్లు తయారుచేసేందుకు అనుమతి లేదు. అయినా వాటర్ ప్యాకెట్లు, వాటర్ బాటిళ్లు తయారు చేసి జిల్లాలోని ఉంగుటూరు, గుడివాడ, పామర్రు, గుడ్లవల్లేరు, మచిలీపట్నం, పెదపారుపూడి, ఏలూరు జిల్లా కై కలూరు, మండవల్లి, కలిదిండి, ముదినేపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో విక్రయిస్తూ రూ.లక్షలు దండుకుంటున్నాడు.